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В Беларуси на полигоне под Витебском завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство»

17.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Витебском прошли командно-штабные учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности. Сегодня был завершающий этап, передает «МИР 24».

На полигон Лосвидо прибыли официальные делегации и военные атташе стран-членов ОДКБ, а также министр обороны Беларуси. Войсковые подразделения отработали тактические эпизоды совместной миротворческой операции. Они преодолевали преграды, проводили инженерную разведку, сопровождали грузы, доставляли гуманитарную помощь. В маневрах участвовали около тысячи солдат и 120 единиц техники, в том числе вертолеты и беспилотники.

«В этом году учения «Нерушимое братство» впервые проходят в формате командно-штабного учения, и впервые включена миротворческая миссия ОДКБ. Она отработала весь комплекс мер политического, гуманитарного, экономического характера по стабилизации ситуации в кризисном районе», – рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

На сегодня общая численность миротворцев ОДКБ более трех с половиной тысяч. Организация планирует в этом году завершить все процедуры по включению миротворческой миссии в соединения ООН.



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Теги: Витебск
 
 
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Войсковые подразделения отработали тактические эпизоды совместной миротворческой операции: преодолевали преграды, проводили инженерную разведку, доставляли...
 
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