«Да вы издеваетесь!» Ужасы городских «сортиров» и неудачные опыты сантехника на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

В некоторых случаях ремонт не приносит ожидаемого результата только потому, что ремонтируемый объект уже морально устарел и его проще снести. Но на новое денег нет, поэтому латают то, что есть. Впрочем, и с новостроями не всегда получается, если за дело берутся спецы с низкой квалификацией. И этому у нас на « Доске позора » есть доказательства. Смотрите, что люди нам прислали в этот раз.

«Уважаемый TUT.BY, большое вам спасибо: после выхода "Доски позора" 03.10.2020 лестницу у подъезда № 9 по адресу: Минск, улица Дунина-Марцинкевича, 6, починили», — сообщает наш читатель.







Однако его радость была временной: теперь плитка провалилась с другой стороны лестницы.





Иногда даже самому стойкому к внешним раздражителям человеку приходит время воскликнуть: «Да вы издеваетесь!». Общественный туалет в городе Березе — как раз тот случай. Что же с ним не так? Читатель, который там недавно был, обратил внимание на «монописсуар» в виде корыта.





Он уже был близок к заполнению, поэтому читатель решил зайти в одну из кабинок — там вместо унитаза он увидел бетонную плиту.





Во второй кабинке унитаз хоть и есть, но страшный с виду и обильно посыпан хлоркой.





А еще здесь есть вот этот умывальник с подпоркой из обыкновенной кривой ветки дерева: без нее он, похоже, может свалиться прямо на ноги незадачливому посетителю. Автор этих фото дополнительно сообщает, что этот музей советскому «сортиру» находится за зданием местного райисполкома.





Островец, улица Восточная. Фото не самого лучшего качества, но мы видим, что дорожки от жилого дома к гимназии почему-то не соединились с широким тротуаром.





Солигорск. Нам прислали фото из центральной клинико-диагностической лаборатории при ЦРБ № 1. Человек, который там недавно сдавал кровь, впечатлился условиями, в которых работают лаборанты. Например, истертым до дыр линолеумом, который кто-то пытался «лечить бетоном».



































Минск, рядом с ДС Одоевского. К киоску, видимо, кабель прокладывали, но качественно заделать траншею через тротуар не смогли.





Минск, улица Колхозная (от Горецкого, 3, до Семеняко, 15). Люди пишут, что по этой улице детей отводят в школу № 2, попадают с одной улицы на другую. И здесь их встречает вот такое благоустройство.













Парапет около центрального стадиона страны "Динамо", видимо, скоро разберут на кирпичи.





Гомель, улица Владимирова. Люди пишут, что в их сквере высадили новые деревья. Появилась надежда, что заасфальтируют эту грязную дорожку на пути к остановке «Протезно-ортопедический центр».





Гомель, улица Рогачевская, 2. Здесь после любого дождя как раз напротив пешеходной дорожки скапливается большая лужа.





Минск, улица Плеханова, 103. Здесь над заменой труб с переустановкой счетчиков работал сантехник, которого хочется спросить, зачем он так издевался над трубами.





Минск, улица Есенина, 113. Возле 5, 6, 7 подъезда убрали старые ржавые урны для мусора. Вместо них поставили ведра и тазики: нет средств на новые. Люди пишут, что возле третьего и четвертого подъезда урны заменили.





Вот так вот сдали новый дом в р-не Казимировка, что в Могилеве. Все 3 крыльца выглядят так, будто их делали плиточники-самоучки. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что для облицовки применялась плитка разных размеров — вероятно, из обрезков, которые остались с другого объекта.













Новостройка в Барановичах на улице Чурилина. Места для автомобилей людей с ограниченными возможностями. Возможно, чтобы совсем ограничить.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .