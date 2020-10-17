«Тут не машина, тут лодка нужна!». Полюбуйтесь на новые достижения сервиса «Ямы Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Первые серьезные осенние дожди — это лакмусовая бумажка для наших дорог. К середине октября сервис «Ямы Беларуси» стал заполняться фотографиями с разбитыми улицами и такими ямами с водой, что кажется, проехать по ним можно только на вездеходе.

Все лучшее детям? Уверенности в этом нет, если посмотреть на дорожку, которая идет мимо жилого дома 98 по улице Богдана Хмельницкого в Гомеле. По этим ямам мамы ведут своих детей в ясли-сад № 110.





В городе Малорита Брестской области на улице Светлой, 17 есть вот такая дорога. Читатель сообщил, что, по заявлению местного райисполкома, она находится в удовлетворительном состоянии и ремонта не требует.





В Столбцах на улице Первомайской, 1 после дождя разливается озеро на проезжей части. Видно, что для преодоления этого участка лучше иметь лодку, чем автомобиль.





А вот вам и хваленые столичные улицы. Эта — Железнодорожная, возле домов 23б и 27 корпус 1.





Вот еще наглядный пример заботы о детях. Витебская область, Орша, 1-й переулок Ивана Крылова. По такой дороге ведут родители малышей детский сад.





Говорят: сапожник без сапог, а бывает: ЖЭС без порядка. Как это есть в Борисовском районе, в поселке Лошница.





Недалеко от границы с Польшей в г. п. Большая Берестовица на улице Стародворецкая 5/3 устроили вот такую «базу» для хранения грунта. А рядом — жилой дом и детская площадка.





Тоже приграничье — областной центр Гродно, улица Барановичская. Читатели написали, что такая у них дорога, в таком состояние она после каждого дождя. Местные жители неоднократного обращались на горячую линию горисполкома.





Гомельская область, Калинковичи, улица Мира, 33а. Новостройку возвели, дорогу заасфальтировали, а часть стоянки во дворе — забыли.





Гомельская область, агрогородок Красное, улица 8 Марта. Вот такое состояние проезжай части. Два с половиной года местным жителям обещают отремонтировать дорогу.





Уважаемые читатели, давайте через сервис «Ямы Беларуси» вместе ударим по бездорожью. Возможно, тогда дорожные и коммунальные службы обратят внимание на те объекты, куда не ступала их нога. Фотографируйте ямы на дорогах и присылайте нам . Обязательно указывайте точный адрес «экспоната».