Новый тренд? Какие компактные смартфоны сейчас можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Недавно Apple представила линейку смартфонов iPhone 12 . Среди них оказалось и очень компактное устройство с экраном на 5,4 дюйма и приставкой mini в названии. Скажем прямо: шаг нестандартный. Сейчас большинство производителей, наоборот, стремятся выпускать аппараты с огромными дисплеями. Впрочем, несколько относительно компактных моделей все же нашлось. Ниже — пятерка таких гаджетов, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси.

Похоже, что в Apple начали вновь продвигать идею популяризации компактных смартфонов еще задолго до презентации iPhone 12 mini.





По современным меркам iPhone 11 Pro прошлого года выпуска назвать громоздким не получается. Гаджет оснащается OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма — с учетом минимальных рамок с краев панели смартфон действительно воспринимается достаточно компактным.

Долго рассказывать о его плюсах и минусах не будем: все детали есть в нашем полном обзоре . Отметим лишь, что даже с выходом обновленной линейки телефонов производителя актуальности 11 Pro не утратит еще минимум несколько лет. Косвенно об этом говорит и то, что обычный iPhone 11 оставили в продаже, а Pro — сняли (его все еще можно найти в торговых сетях, но не на сайте самой Apple). Иначе, особенно в случае снижения цены, iPhone 11 Pro перетягивал бы на себя внимание с обновленных смартфонов 12-й серии.

Краткие технические характеристики: процессор Apple A13 Bionic, от 64 ГБ постоянной памяти и 4 ГБ ОЗУ, строенная основная камера с модулями разрешением 12 Мп, а также батарея объемом 3046 мА·ч с быстрой проводной и обычной беспроводной подзарядками.

Но у Apple есть еще один компактный смартфон с IPS-экраном диагональю всего 4,7 дюйма — iPhone SE (2-го поколения).





Аппарат совсем новый, начал продаваться весной этого года. Однако внешне его можно спутать с уже достаточно старыми iPhone 7 или iPhone 8: корпуса у всех трех гаджетов одинаковые. Впрочем, такой дизайн вполне можно назвать «классическим», если только вас не смущает наличие физической клавиши Home на фронтальной стороне. Она занимает довольно много полезной площади.

О плюсах и минусах смартфона, опять же, читайте в нашем полном обзоре . Но если вкратце, придраться можно разве что ко времени автономной работы. Из-за маленького по объему аккумулятора (1821 мА·ч) к вечеру при активном использовании заряда может не хватить. Впрочем, с производительностью у девайса все в порядке, он базируется на упомянутом выше A13 Bionic. Оперативной памяти — 3 ГБ, постоянной — не менее 64 ГБ. А еще в активе одинарная основная камера с разрешением 12 Мп.

Google Pixel 4a





Скажем сразу, официально смартфоны от Google в Беларуси не продаются, отыскать их можно только в интернет-магазинах. Тем не менее это не делает их менее интересными, особенно в контексте подборки девайсов с относительно миниатюрными экранами.

В Pixel 4a (вышел в продажу в августе этого года) используется панель с OLED-матрицей на 5,81 дюйма. Никаких кнопок на передней панели, ожидаемо, нет — управление идет через экранные клавиши и свайпы. Кроме того, смартфоны серии Pixel отличаются отсутствием оболочек над операционной системой Android. Проще говоря, ОС выглядит и работает именно так, как задумывали в Google. К слову, из коробки Pixel 4a базируется на последней Android 11.

Краткие технические характеристики: есть сканер отпечатков пальцев, который находится на задней стороне пластикового корпуса. В активе процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также батарея на 3140 мА·ч. Конечно, поддерживается и ускоренная проводная зарядка.

Основная камера — на 12,2 Мп. Несмотря на то что фотомодуль всего один, он показывает себя с лучшей стороны. В обзорах в Сети смартфоны Pixel, как правило, хвалят за продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта.





Самая миниатюрная модель из нынешней флагманской линейки Galaxy S производителя с OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Да, по мнению Samsung, смартфон с экраном такого размера теперь может называться миниатюрным. Впрочем, по общим габаритам девайс на самом деле не самый большой — за это в том числе стоит благодарить достаточно тонкие рамки по бокам панели.

Кроме того, у дисплея Samsung Galaxy S20 есть «фишка» в виде частоты обновления в 120 Гц. Проще говоря, благодаря этому все действия вроде перелистывания рабочих столов или, скажем, ленты новостей в соцсети воспринимаются намного более быстрыми и плавными.

В остальном девайс также не разочаровывает: в него встроен процессор Exynos 990 — правда, при определенных условиях чип может существенно нагреваться, не менее 8/128 ГБ памяти, которая расширяется картами microSD, а также батарейка на 4000 мА·ч с ускоренной проводной и беспроводной подзарядками. Основная камера состоит из трех фотомодулей разрешением 12 Мп, 64 Мп и 12 Мп.





Как и в предыдущем рассмотренном нами аппарате Samsung, диагональ OLED-экрана Huawei P40 составляет 6,1 дюйма. Правда, режима с частотой обновления в 120 Гц нет — придется довольствоваться стандартными 60 Гц. Впрочем, и стоит устройство меньше.

Но, что важно, в Huawei P40, как и в других современных аппаратах от производителя, не поддерживаются Google-сервисы из-за санкций со стороны США. Другими словами, магазина приложений Play Маркет в устройстве нет, в активе только AppGallery от самой Huawei. Приложений в нем пока куда меньше.

Краткие технические характеристики: процессор Kirin 990 5G, не менее 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, батарейка объемом 3800 мА·ч с быстрой проводной зарядкой, а также основная камера с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 16 Мп.