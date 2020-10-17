Выбираем отпариватель. Поверьте, эта штука в хозяйстве очень нужна

Источник материала: Tut.by

Утюг — штука хорошая, но не для всего подходит. Тонкие ткани им можно даже случайно проплавить, а распрямить рюши, кружево — проблематично. К тому же утюг сам по себе нередко оставляет некрасивые заломы на одежде. Но выход есть — отпариватель. LADY выбрала для вас пять добротных моделей для разных целей. Рассказываем, чем эти приборы помогут.



Утюгом захочется пользоваться гораздо реже. Фото: Marcos Ramírez, unsplash.com

Какие бывают отпариватели

Приборы делятся на ручные и напольные. Первые справятся с рубашками из неплотной ткани, блузами и с деликатными нарядами (вроде платьев). Также ими можно обрабатывать детские мягкие игрушки и брать с собой в путешествие. Если этого функционала вам достаточно, при покупке смотрите на вес прибора. Важно, чтобы он был нетяжелым, иначе есть риск обжечься, когда рука устанет и перестанет слушаться.

Если вы думаете пользоваться отпаривателем часто, не только для описанных целей и практически заменить им утюг, берите напольный. Это более мощный прибор, который позволит вам даже прогладить и «освежить» толстые шторы, не снимая их с карниза. Вкратце достоинства напольного отпаривателя звучат так:

большой объем бака позволяет обработать за один раз много вещей;

подойдет и для деликатных тканей, и для льна, и для толстых материй;

в большинстве случаев есть удобная стойка, где можно расположить одежду;

в целом заменяет утюг (если вы, конечно, не гладите постельное и не делаете стрелки на брюках — хотя бывают и такие насадки).

Как выбрать напольный отпариватель

Объем бака. Так как к рабочей части он не прикреплен, держать его не нужно, а значит, можно смело брать объем побольше. Правда, есть «но»: чем больше воды, тем дольше она греется. Для дома хватит и 1,5 литра — остальной объем будет лишним. Проще всего отпариватели с не самыми большими баками найти у Philips.

Размер стойки. Держать у себя дома громоздкую технику не хочется, даже полезную. Так что желательно, чтобы стойка собиралась для хранения и была чуть выше вас (будет удобнее).

Подача пара. Интенсивность — хорошо, но если вы не хотите сделать вещи очень мокрыми, лучше выбирать мощность в пределах 30−60 граммов воды в минуту. Все, что выше, скорее предназначено для профессионалов, ниже — слишком вяло. Впрочем, большинство бюджетных моделей имеют подачу пара не выше 40 г/мин. Но, например, Endever Odyssey Q-10 выдает и 50.

Площадь сопла. Логично: чем она больше, тем быстрее и эффективнее прибор отработает область. Смотрите, чтобы у отпаривателя было достаточно «дырочек».

Комплектация. Обратите внимание, есть ли специальная рукавичка, которая поможет вам защитить руки от пара при необходимости натянуть ткань. Обычно она всегда идет по умолчанию, но вдруг... Занятные, но не жизненно важные дополнения также вертикальная доска (подойдет для рубашек) и насадка для труднодоступных мест (например швов).

Если лень искать: приличные варианты

Нормальный «середняк»: 1,6-литровый резервуар, есть регулятор расхода пара, есть паровой пистолет (та самая насадка для сложных мест). Единственный минус — шнуры питания, которые установлены, могут казаться коротковатыми. Но и к этому привыкаешь.

Без шика, но прибор хороший: 1,6-литрового бака вряд ли будет мало, нагревается за минуту, подача пара — 32 г/мин, она регулируется. Есть вертикальная доска, зажимы для брюк и, что тоже приятно, защита от накипи.

Ручной вариант (ну а вдруг)

Легкий (700 граммов), да и 2-метровый шнур для питания вполне удобен для ручного отпаривателя. Только резервуар для объема воды очень маленький — всего 0,07 литра. Этого хватит лишь на одну, максимум две вещи. Зато рука точно не будет уставать.