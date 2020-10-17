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В сентябре рынок новых авто потерял еще 9 процентов. Какие машины сейчас покупают белорусы

17.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в сентябре рынок новых автомобилей продолжил падение. Белорусы купили на 8,88% меньше машин, чем в августе. Но стоит сказать, что даже в такой ситуации на определенные модели сохраняется высокий спрос.


Всего по итогам 9 месяцев в Беларуси было продано 36 598 легковых автомобилей. В сентябре продажи составили 3532 авто. Падение по сравнению с августом составило почти 9%. Примерно столько же потерял август по отношению к июлю.

LADA все еще «рулит», но Geely дышит в спину

Тройка лидеров среди моделей неожиданно изменилась. И хотя первое место все еще удерживает LADA Vesta (330 автомобилей), на второе место по продажам в сентябре неожиданно вышел Geely Coolray с результатом 279 машин, который в августе занимал лишь пятое место (235 машин). Спрос на эту модель остается стабильно высоким. На третью строчку сместился кроссовер Geely Atlas — было продано 246 авто (323 в августе). На четвертом месте — снова Geely с моделью Emgrand X7.



Интересно, что некогда популярные модели Renault — Logan Stepway и Sandero Stepway даже не попали в десятку самых продаваемых в сентябре, хотя по итогам девяти месяцев в целом Logan все же входит в пятерку лучших. А тройка лидеров среди моделей выглядит так: LADA Vesta, Volkswagen Polo, Geely Atlas.

В топ-3 продаж за девять месяцев по маркам ситуация прежняя — LADA, Geely и Renault заняли пьедестал почета. Но если смотреть только результат сентября, то Geely сохранила первое место с результатом 875 авто. Это лишь немногим меньше показателя за август — 890 машин.



Сергей Михневич, председатель правления БАА, считает, что основной причиной падения спроса стала приостановка программ автокредитования.

— По инерции отдельные банки еще какое-то время выдавали кредиты, и это немного притормозило падение. Но, к сожалению, мы видим, что в октябре падение продолжается. Ситуация с кредитованием не улучшается, и такое положение дел может сохраниться до января. Мы понимаем, что в условиях дефицита ликвидности в банках спрос на автомобили будет падать. И можно предположить, что четвертый квартал будет хуже, чем третий.


Сергей Михневич вспоминает, что рынок переживал и более сложные времена, но оставался на плаву. К положительным факторам можно отнести то, что некоторые банки даже в нынешних условиях находят какие-то резервы для кредитования, вырабатывая совместные программы с дилерами. Есть еще лизинг, который позволяет предлагать «псевдовалютные» решения.

— Даже если по итогам года падение составит 20−30%, это не приведет к смерти авторынка, потому что людям все равно нужно на чем-то ездить. Мы же помним времена, когда рынок новых автомобилей был и в два, и даже в три раза меньше — как-то выживали. Те, кто купили автомобили, будут их обслуживать, ремонтировать. Дилеры будут жить не столько за счет продаж, сколько сервиса.

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По данным Белорусской автомобильной ассоциации, продажи новых авто в сентябре упали на 8,8% по сравнению с августом. Спрос стабильно снижается несколько месяцев...
 
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