Как в Китае граждан делят на хороших и плохих

Источник материала: Onliner Систему социального рейтинга называют самым амбициозным проектом Китая в области социальной инженерии со времен «Великой пролетарской культурной революции». Та революция, мягко говоря, была явлением неоднозначным. Система социального рейтинга также подвергается критике со стороны правозащитников. В полную силу она должна заработать в Китае в этом году. Отдельные люди в Беларуси, которые получают площадку для высказываний в СМИ, призывают присмотреться к китайскому опыту, внедрить его. Что это за опыт? Рассказываем.

В Китае собираются построить справедливое общество таким, каким его видят государственные чиновники. Ожидается, что каждый из 1,5 млрд китайских граждан получит личную оценку, которая будет меняться в зависимости от его поведения. Критики называют это усилением государственного контроля над жизнью граждан.

В полную силу проект заработает уже к концу 2020 года. Система социального рейтинга (или доверия, кредита) представляет собой базы данных и инициативы, которые отслеживают и оценивают надежность людей, компаний и государственных учреждений. Этим строчкам в базах данных присваивают определенный социальный рейтинг. Те, у кого рейтинг высокий, имеют определенные «плюшки». «Плохиши» с низкими оценками попадают под разного рода ограничения.

Менеджерами этих записей, которые выставляют оценки и снимают баллы, являются Национальная комиссия развития и реформ, Народный банк Китая и судебная система страны. Они управляют базами на основе данных, которые поступают из финансовых, судебных и правительственных документов, органов по регистрации гражданских отношений, кредитных платформ. Принимаются во внимание и различные аспекты участия в общественной жизни — от поведения в социальных сетях до записей в трудовой книжке.

Впервые план создания такой системы Госсовет Китая озвучил в 2014 году. Она похожа на кредитный рейтинг граждан в других государствах мира. Однако там у системы нет той глубины, которая свойственна китайскому проекту. Речь идет уже не только о личных финансах, кредитовании, но и об оплате счетов, уголовных и административных делах.

В случае с коммерческими предприятиями система отслеживает информацию о налоговых отчислениях, выплатах по банковским кредитам и трудовые споры. К тому же у предприятий запрашивают информацию об их партнерах и поставщиках. Их рейтинги также влияют на рейтинг предприятия, которое с ними работает.

Впервые о системе социального рейтинга, которая выйдет за границы исключительно финансовых отношений, заговорили в 2011 году. Тогдашний премьер Госсовета Китайской Народной Республики Вэнь Цзябао заявил, что более глубокая система станет «хорошей моральной гарантией реформирования и развития социалистической экономики, политики, культуры и общества», обеспечит честность, самодисциплину, надежность и взаимное доверие. А нечестные обманщики будут наказаны.

Как это выглядит на практике?

Проект масштабный и общенациональный. Но от региона к региону местные власти вольны допускать самодеятельность в некоторых его деталях.

В мегаполисе Нанкин полиция начала наказывать нарушителей ПДД, занижая их социальный рейтинг. Например, граждан, которые пересекают дорогу в неположенном месте пять и более раз в году, теперь считают ненадежными. Их вызывают на профилактическую беседу или выписывают предупреждение. При более серьезных проступках нарушители становятся фигурантами публичной базы данных позора.

В Пекине местные власти предлагали снижать социальный рейтинг для тех, кто ест или занимает более одного места в поездах метро.

В городе Жунчэн граждан сортируют по рейтингу. Отличникам, которые волонтерствуют, сдают кровь или занимаются другой полезной активностью, выставляют меньший счет за коммунальные услуги, проводят им бесплатный медосмотр. Их же заносят на доску почета.



Фото: Nectar Gan/South China Morning Post

Свой рейтинг граждане могут проверять в онлайне с помощью специального приложения. Однако пока что далеко не все из жителей города даже в курсе существования системы социального рейтинга.

Мини-программа для WeChat в провинции Хэбэй показывает людей в радиусе 500 метров, которые находятся в финансовом черном списке. Издание Xinhua писало, что в другой провинции пошли еще дальше и добавили звуковое предупреждение, когда граждане звонят «паразиту»: «Здравствуйте, народный суд округа Пуань напоминает вам, что человек, номер которого вы набрали, включен в список дискредитированных лиц, будьте осторожны, если вы общаетесь с ним».

Как работает система?

Система социального доверия призвана стимулировать граждан и компании быть добросовестными. За плохое поведение приготовлен «кнут», за хорошее — «пряник». При этом «кнуты» и «пряники» могут меняться в зависимости от решения местных и региональных властей.

Хорошее поведение поощряют — например, освобождают от необходимости вносить обязательный депозит при аренде государственного жилья либо уделяют приоритетное внимание при оказании медицинской помощи.

В 2019 году Европейская торговая палата провела оценку системы корпоративного социального рейтинга в Китае и подготовила отчет: механизм вознаграждения компаний отстает в своем развитии по сравнению с механизмами санкций. Это не только штрафы. Компанию могут внести в черный список тех, кто будет чаще подвергаться инспекциям и аудитам, ограничениям в землепользовании или выдаче инвестиционных разрешений. Такие компании могут быть исключены из системы субсидий или налоговых скидок, столкнуться с ограничениями в отношении госзакупок. К тому же такие компании будут публично названы ненадежными. Последнее касается и простых людей с негативным рейтингом.





В списке неблагонадежных могут оказаться и местные органы управления. Они обязаны предоставлять информацию о состоянии своих финансов в централизованную систему. Если они не могут заплатить подрядчикам вовремя или подделывают данные, то попадают в список «плохишей». В таком случае чиновники не смогут покупать билеты на самолеты, поезда и паромы выше экономкласса, им запретят оплачивать крупные счета в дорогих отелях, покупать или ремонтировать недвижимость и так далее. То есть система контролирует благонадежность не только граждан или частных компаний, но и государственных чиновников, которые неэффективно исполняют свои обязанности.

От черной метки можно избавиться. Для этого необходимо на протяжении определенного времени поддерживать хорошую кредитную историю и, естественно, расплатиться с долгами. Но это касается только меток, полученных за незначительные или мелкие правонарушения. После серьезных проступков так просто обелиться не получится.

Какие претензии предъявляются к системе?

Китайскую систему социального рейтинга часто критикуют, вспоминая Джорджа Оруэлла и его роман «1984». Мол, государство пытается регулировать каждый аспект поведения своих граждан, внедряет систему массового наблюдения и санкций.

Согласно документу China Internet Report 2019, в системе социального рейтинга уже были записи о 1,02 млрд граждан и 28 млн компаний. Хоть пока и в ограниченном режиме, но система уже работает. Год назад сообщалось о 20,5 млн аннулированных билетов на самолет и 5,7 млн билетов на высокоскоростные поезда. Они были куплены людьми, за которыми числились долги или которые были уличены в «неблагонадежном» поведении. Всего на тот момент 13,7 млн человек в Китае были признаны неблагонадежными. Они находятся в публичной базе данных.

Есть претензии к информационной безопасности этих баз данных. Утечка может иметь серьезные последствия, так как в них содержатся крайне чувствительные данные. Возникают вопросы и морально-этического характера — к тактике общественного порицания, к самим санкциям.

К тому же многие данные могут быть неполными. Профессор финансов из Университета Цинхуа Ляо Ли оценил, что только у половины из миллиарда граждан, уже внесенных в базу, кредитная история является полной и исчерпывающей. У остальных из-за плохих систем регистрации и учета, а также раздробленности источников данных эта история не может быть полной. А потому и сам рейтинг может быть недостоверным.

Внесение компаний в список неблагонадежных может использоваться и как элемент торговых войн. Та же Европейская торговая палата подчеркивала, что в черный список могут внести, кроме прочих, компании, которые создают угрозу национальным или общественным интересам, нарушают законные права и интересы клиентов. Формулировка довольно размытая — ее можно применить к иностранным фирмам, конкурирующим на рынке Китая с местными компаниями.

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