Молодожены сделали яркий ремонт в новостройке, потратив 19 тысяч рублей. Как вам?

Источник материала: Onliner В сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Ремонт за копейку» молодые супруги Александр и Ольга рассказывают, какой интерьер им удалось создать в относительно небольшой студии. Работы в квартире длились ровно год, а всего ребята потратили примерно 19 тысяч рублей. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Мы — молодые супруги Александр и Ольга. Наша история не нова и скорее закономерна. Люди встречаются, люди влюбляются... Вот и мы решили узаконить свои отношения. Впереди нас ждало много всего нового. Новая семья, новая жизнь... Очень хотелось иметь новое жилье, свое уютное гнездышко. Личных накоплений, естественно, не хватило, чтобы осуществить задуманное. Посему было принято решение продать автомобиль.

Благодаря разделу «Автобарахолка» нам это удалось, аккурат в канун торжества. Немного добавив свадебных денег к уже имеющейся наличности, мы стали обладателями небольшой (40,4 кв. м) новенькой квартиры в центре. Впереди была самая неизведанная и пугающая часть нашего плана — ремонт. Опыта в отделке у нас не было. Но так как жилье первое, очень хотелось, чтоб все было идеально. Получилось или нет, судить вам.

Как театр начинается с вешалки, так и впечатление о жилье складывается по входной двери. Вариант, предоставленный застройщиком, нас не устроил. Дверь была демонтирована и продана. На смену пришла достойная замена — «Сталлер Лика».





Следом было решено сделать «под ключ» ванную комнату. Сантехника от застройщика и все коммуникации были заменены на более качественные. Забегая вперед, напишу, что всю сантехнику, светильники, бытовую технику и бóльшую часть мебели мы закупили в соседней Польше. И не только в угоду экономии и качеству, а по большей части из-за многообразия выбора. На стены и пол лег керамогранит, опять же польского производства. Душевой уголок планировали изначально, чем сэкономили немалую часть полезного пространства. Благодаря толковым мастерам с отделкой ванной комнаты все прошло гладко.













В дальнейшем взялись за стены, плоскости которых были далеки до идеальных. Прибегнув к помощи наемного специалиста, мы их выровняли, ошпаклевали и покрасили немецкой краской Caparol Amphibolin. Спальную зону было решено разбавить геометричными фотообоями с 3D-эффектом, оклейку произвели самостоятельно.

Затем настал черед пола. Бóльшую его часть покрывает немецкий ламинат Villeroy&Boch. В кухонной зоне был уложен керамогранит Paradyz. Единственной межкомнатной дверью стала белоснежная Profil Doors 7Е, которая обрамлена алюминиевой кромкой. Механизм открывания сдвижной, с доводчиком.













Одним из сложных вопросов стало зонирование спального места. Нужна была легкая конструкция, которая гармонично дополнила бы общий вид. Декоративную перегородку планировали изготовить из натуральных, ценных пород древесины, но найти специалиста, который за вменяемые деньги сделал бы подходящий нам вариант, за все время ремонта мы так и не смогли. Для понимания ситуации: столичные специалисты запросили сумму в $2500 по курсу. Нам такая стоимость показалась чересчур высокой. Альтернативный вариант из ДСП соответствовал нашим требованиям, на нем и остановились.

















С потолком никаких приключений, он натяжной во всей квартире.













Кухню с островом и шкаф-гардеробную заказали у местного производителя. Фасады кухни — глянцевый акрил, фурнитура — «Блюм», столешница — Egger.









Остров стал продолжением нашей кухни, совместив в себе место для хранения и обеденную зону.





Мебель и предметы интерьера — от шведского производителя IKEA.





















В итоге наш ремонт продлился ровно год и его стоимость не превысила 20 тысяч рублей. Использовался труд наемных специалистов. Все цены указаны в белорусских рублях:

Инсталляция 380,95 Унитаз подвесной 464,11 Умывальник 269,45 Кран сенсорный 204,41 Двери (душ) 531,48 Поддон 376,77 Панель душевая 442,74 Работа сантехника 480,00 Плитка (фартук) 185,16 Плитка (ванная) 901,06 Плитка (пол на кухне) 645,58 Дверь входная 1066,50 Фотообои 102,71 Зеркало (ванная) 361,40 Работа плиточника 420,00 Краска Caparol 160,00 Ламинат 799,15 Работа по шпатлевке/окраске стен 1390,00 Перегородка декоративная (МДФ) 790,00 Потолок натяжной 1165,00 Дверь межкомнатная 646,95 Мебель (кухня/шкаф-купе/шкаф в ванной) 7282,07 Розетки и выключатели 311,13 19 376,64

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