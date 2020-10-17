Электрическое будущее. Что в ближайших планах у страны?

Источник материала: Onliner В Минске прошел форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020, организованный Минэнерго и ПО «Белоруснефть». Прозвучало немало прогнозов и планов, которые, вполне вероятно, в ближайшие годы воплотятся в жизнь, найдут отражение в законодательстве. Когда выпустят белорусские EV? Какие бонусы получат обладатели е-мобилей? Сколько будет владельцев электрокаров в Беларуси, если уже сегодня их число превышает 1,2 тыс.?

ГАИ предлагает изменить ПДД

«Нами инициировано внесение изменений в Правила дорожного движения, — сообщил сотрудник ГУГАИ Вадим Филончик. — Одно из таких изменений — запрет остановки и стоянки иных транспортных средств в местах, предназначенных для зарядки электротранспорта. Отдельно планируем ввести в ПДД специальную разметку, дорожные знаки. Они будут предупреждать, что данные места — только для зарядки электромобилей. Будет предусмотрена ответственность за нарушение правил остановки/стоянки в таких местах».





«Кроме того, в качестве стимула для приобретения электромобилей нами поднят вопрос о разрешении движения таких машин по полосе общественного транспорта, — дополнил представитель ГАИ. — Возможны и другие преференции для владельцев авто с зелеными номерами, чтобы стимулировать людей к покупке именно электромобилей».





Скидки на покупку

Уже снижены до нуля растаможка и НДС. Сообщается, что за полгода число электрокаров в стране выросло вдвое. Сегодня в нашей стране насчитывается 1,2 тыс. EV — таковы официальные данные. Что планируют сделать еще?





На форуме было заявлено, что Минпром и Минэкономики обсуждают дополнительные меры по стимулированию покупки электротранспорта: «Одно из предложений — скидка при покупке электромобиля: если физлицо сдаст свое старое авто с ДВС на металлопереработку, ему будет выдан сертификат с суммой скидки. Рассчитываем и на льготный кредит при покупке электрокара Geely. Для ИП и юрлиц думаем о вычетах из налогов при переходе на электротранспорт — на всю стоимость машины. Хотим предложить правительству идею: размер инвествычета будет увеличиваться в зависимости от количества приобретенных электромобилей». Документ намерены подготовить к началу следующего года.





Белорусский легковой электромобиль

По прогнозам международных агентств, к 2030 году число электромобилей вырастет до 127 млн единиц, электробусов — до 1,5 млн, а к 2040-му 54% продаж новых машин будет приходиться на электрокары. Ожидается, что в 2025—2030 годах на рынке должен наступить переломный момент, когда покупка автомобиля с электромотором станет экономически более выгодной по сравнению с приобретением бензиновой или дизельной машины. Что готовят в Беларуси?





Всем известно, что с марта по стране катается пять Geely Geometry A. В свое время их завезли для изучения спроса и интереса со стороны потенциальных покупателей. Первый замминистра промышленности Сергей Гунько заявил, что в 2021 году на «БелДжи» планируют выпустить первую тысячу экземпляров: «Ценовая категория — не более $30 тыс. Пока мы ждем хорошую зимнюю погоду: интересно понаблюдать, как поведут себя эти модели при минусовых температурах. Уже сегодня понятно, что тренд испытаний положительный. Нюансы устранимы».





«В 2021 году будет поставлена абсолютно новая электрическая модель. Не та, которая сегодня ездит, — обратил внимание Сергей Гунько. — Она только-только выходит с конвейера китайского автопроизводителя».





Инфраструктура

«В стране есть национальный оператор создания электросети — „Белоруснефть“, — заметил гендиректор предприятия. — К концу этого года построим более 400 зарядок. В следующем планируем выйти на 600. Это больше, чем комплексов АЗС. Также в следующем году запустим пилотный проект по супербыстрым зарядкам (полчаса работы должно хватать на 100 км пробега). Их будет две. Все станции вместе смогут обслуживать от 9 до 30 тыс. машин».





Обратили внимание и на отсутствие согласования с ГАИ мест установки зарядных станций — как говорят, предоставляют сразу готовые проекты. При этом на трассах есть станции, которые не дублируются с противоположной стороны. То есть чтобы попасть туда, нужно делать крюк с разворотом — порой до 10 км. Этот вопрос нужно проанализировать. Еще один вопрос — загрузка на станциях. Пик желающих зарядиться приходится на период после рабочих часов (17:00—19:00). Предполагают, что в это время нужно обеспечить быстрый заряд, а ночью — при низкой нагрузке.





Коммерческий транспорт

«Первопроходцем среди авто на электротяге для страны был БелАЗ, — напомнил представитель Минпрома Сергей Гунько. — Следующим этапом стали электробусы. Минский автозавод сейчас находится в процессе переориентации на выпуск электрогрузового и электропассажирского транспорта. На „Могилевлифтмаше“ организовывают производство электродвигателей для наших машин».





Зампредседателя Президиума НАН Сергей Чижик дополнил: «Академия наук работала над созданием электрических машин в команде с „Белкоммунмашем“, Минским автозаводом. В первом собранном нами электрокаре (на базе Geely SC7) было много импортных элементов. Следующую модель (с кузовом Joylong EF5) мы собрали с нашей силовой установкой. Скоро появится брат-близнец, но с полностью локализованной начинкой. После были льдозаливочная машина от МТЗ, каркасно-панельные грузовички для коммунальных служб, даже родстер, разгоняющийся до 170 км/ч. Также были сделали образцы велосипедов, скутеров, приставки к инвалидной коляске. Все готово к постановке на производство. В скором времени покажем перронный автобус для аэропорта, а также малогабаритную коммунальную машину для уборки улиц и дворов».









В НАН также задумались над созданием беспилотных трактора и легкового авто — «это логическое продолжение электротранспорта». Признаются, что батареи собраны из импортных литий-ионных ячеек. Потому еще одно направление — графеново-свинцовые батареи, производство которых планируют начать на заводе в Бресте. Была выражена надежда, что завод заработает.





«Белкоммунмаш» напомнил о трехдверном электробусе Е321. C полной нагрузкой он может проехать 20 км на одном заряде суперконденсатора. Как утверждается, за три года эксплуатации не было ни одного случая, чтобы электробус не доехал до зарядки. Сейчас же хотят внедрить батарею с 50-километровым ходом, чтобы водитель мог пропускать одну-две зарядки. Производитель во время презентации успел показать и концепты новых электрических грузовиков.









Представители Минского автозавода сообщили, что им поручено поставить 10 автобусов во все регионы страны. Автобус готов, отлаживают технологии. Также делают ставку на троллейбусы с возможностью автономного хода — тоже за счет электротяги. Что касается выпуска грузовиков, то, по мнению сотрудников предприятия, нужно сконцентрироваться на городском коммунальном транспорте.









Энергетика

«На предприятиях „Гомельэнерго“ какое-то время используют пять Nissan Leaf. При ежемесячном пробеге в 1650 км экономия составляет 144 рублей, — рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич. — Мы сделали расчеты и установили, что в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. объем потребления электрической энергии составит около 80 млн кВт·ч. Это даже больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси».





В Минэнерго также посчитали, каково будет потребление, если все машины (их более 3,6 млн) станут электрическими. Вышло 12 млрд кВт·ч. При этом планируется, что БелАЭС будет вырабатывать 17,5 млрд.





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