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«Если хочешь бить кого-то, делай это в ринге». Бойцы MMA делятся откровениями о жизни и боях
Источник материала: Onliner
Это крепкие ребята на своем приколе. Их объединяют почти гарантированно поломанные уши, которые заживают самым причудливым образом, и легко ощутимое спокойствие, замешанное на контроле над ситуацией. Любые бои — не столько физкультура, сколько образ мышления. Бойцы MMA Вадим Куцый (светлые волосы) и Павел Пахоменко (волосы потемнее) в совместном проекте Onliner и
Мне не нравится бить людей. Обычно вопрос на эту тему задают девчонки. Меня не достает. Говорю одно и то же: «Нет, нет и нет». Для меня идеальный ход боя — вышел, быстренько задушил человека, он постучал по полу, тебе подняли руку, все разошлись. Да, задушить человека — самый гуманный путь к победе. Знаю, звучит так себе.
Главное удовольствие от боев — возможность доказать себе, что я могу. Это запрос из жизни. Мои родные — очень состоятельные люди. Мне всю дорогу говорили, что я сын своих родителей. Никто не хотел говорить, какой я человек. Никто не хотел понимать, что я из себя представляю. А в зале люди в первую очередь относятся к тебе по факту как к человеку. Только потом, если вы начинаете теснее общаться, они узнают, что у тебя за история.
Меня напрягает причинять кому-то вред. На свой первый профессиональный поединок я поехал в Питер к их местной звезде. Главный бой вечера. В какой-то момент я вышел на болевой прием. Начал крутить ему пятку. Это очень больно. Тяну, он не стучит, я добавил агрессии в прием и в какой-то момент услышал, как захрустела его нога. Я застопорился, но не отпустил. Звук — ужасный, ощущения — такие же. В итоге он застучал по полу. Но эмоции от победы были странными.
Я пришел в MMA из ресторана отца. Работал там начальником охраны. В нашем городе правоту доказывали кулаками. Суть простая: ты окажешься прав, даже если не прав, просто будь сильным. Поэтому порой мне приходилось бить людей на улице.
Я жалею побежденных соперников. Мы как-то дрались в Париже с одним украинцем. Я делал болевой на ногу. Он терпел до последнего. А я все думал: «Он такой гибкий или что?» Слышу, что-то кряхтит, но не сдается. В итоге я задушил его и выиграл. Но мы жили в одном отеле. И на следующий день на завтраке я увидел, что человек тянет за собой ногу. Стало не по себе. Но таковы правила игры. В бою никого не жалко, потом — уже да.
Если хочешь бить кого-то, делай это в ринге. Если ринга рядом нет, надо разговаривать. Словами можно обезвредить даже австралопитека. Но это тяжело, тратится много нервов. Особенно если человек выпивший. Теперь, как только начинается какой-то конфликт, я просто ухожу: «Всем пока. Да-да-да, знаю, куда пошел я и что это за место. Но когда меня нет здесь, можете меня даже бить».
Нет такого, что ты идешь в клетку и думаешь: «Вот сейчас мне будут делать больно». Да, это предполагается, но подобных мыслей нет. Боль в моменте — это не страшно. Напрягает боль, которую испытываешь во время лечения после травм. Проломанное ухо — это очень дискомфортно. Тренироваться не можешь. Спать — тоже. Ночью делаешь себе карман из локтя, чтобы ухо ни с чем не соприкасалось. И как только начинаешь дергаться, просыпаешься. Боль не острая, но неприятная. И заживает ухо как-то долго.
Первая драка в детстве вызвала не очень приятные ощущения. Меня били, а я смотрел и не давал сдачи. Потом отец объяснил: дай сдачи либо бей первым. Лучшая драка — та, которая заканчивается между первым и вторым ударами. Так вот, мальчик побил меня в детском саду. После наставлений отца я ответил. И так доказывал свою правоту лет до 25.
Не помню, о чем думаю, когда иду в клетку. Вообще никак. Кто-то подводит итоги на Новый год, я делаю это в раздевалке перед боем. Сажусь и думаю: как хорошо я готовился, режимил, относился к серьезным вещам. Если понимаешь, что сделал все, что мог, или около этого, сильно успокаиваешься. По сути, ты оптимально подготовился, чтобы хорошо подраться. На ринге остается только держать голову холодной.
Откуда в нас агрессия? Человек всегда завидовал своему близкому, который чего-то добился. «У тебя красивый пресс, а у меня нет… Ну, по-любому стероиды!», «У тебя деньги есть? Ну, люди с тобой только из-за них и общаются». Любой человек хочет жить лучше, чем жил до этого. Но при людях большинство считает правильным оскорблять чьи-то достижения. Это как будто уравнивает тебя с успешным человеком, позволяет не осознавать свою никчемность. Оправдания — поиск зоны комфорта. Зачем делать что-то самому, если можно обесценить другого?
Сомневаться в себе — это нормально. Для меня — да. Но многие бойцы этого не понимают: «Как можно думать о поражении! Зачем тогда вообще это все?!» Некоторые суперзвезды того же мнения. Но я четко решил, что не предаю веру в себя. Я просто рассматриваю все варианты и планирую в зависимости от них. Настроя, что вот я выйду и проиграю, у меня нет. Я всегда верю в победу. Но понимаю, что в жизни бывают и поражения.
Чувство счастья возникает, когда ты только-только выиграл. Но оно быстро пропадает. Счастье — это две-три секунды сразу после боя, ради которых ты готовишься два-три месяца. Цена очень высокая, но ты ее понимаешь и принимаешь.
Когда кто-то меня бесит, я думаю, что мог бы разочек ему двинуть — и все бы закончилось. Но это не метод. Лучший способ успокоения — понимание собственной силы. Я же сильнее — какой кайф бить слабейшего? Кайф — это драться к кем-то твоего уровня. Для этого и придумали соревнования.
Спорт — моя война с прошлым. Я крайне негативная личность и отдаю себе в этом отчет. Гордиться нечем. Общаться со мной не очень приятно. Я принял это и всегда предупреждаю всех, что может произойти. Бзик какой-то, злость. Но я работаю с этим. Говорят, за 24 часа человек может изменить себя 30 раз. Но он просто ничего не делает для этого. Всегда найдется применение своему времени. Если закипаешь, можно поехать родным помочь, огород перекопать, уборку сделать. Сделай кому-то приятно — и успокоишься.
Можно бить словами. Ты просто выстраиваешь предложения так, чтобы человеку было не очень комфортно в моменте. Собеседник сразу задумывается: «Почему этот парень такой дерзкий?» Уверенность позволяет газовать до последнего и избежать стычек. Люди понимают, что я не пасану, если начнется замес, и аккуратно спрыгивают.
Я веду себя по отношению к своим визави намного корректнее, чем они себя по отношению ко мне. Всякое бывало. Понятно, для победы все средства хороши, но всегда надо оставаться человеком.
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