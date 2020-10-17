«Если хочешь бить кого-то, делай это в ринге». Бойцы MMA делятся откровениями о жизни и боях





Сомневаться в себе — это нормально. Для меня — да. Но многие бойцы этого не понимают: «Как можно думать о поражении! Зачем тогда вообще это все?!» Некоторые суперзвезды того же мнения. Но я четко решил, что не предаю веру в себя. Я просто рассматриваю все варианты и планирую в зависимости от них. Настроя, что вот я выйду и проиграю, у меня нет. Я всегда верю в победу. Но понимаю, что в жизни бывают и поражения.