В США за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики

Как передает Укринформ, об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда. Укринформ, об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.





Сообщается, что экс-министр был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.





72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.





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Как сообщалось, в прошлом году за незаконный оборот наркотиков в Техасе привлекли к ответственности руководителя службы безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луну, который работал под руководством экс-президента Фелипе Кальдерона.