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В США за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики

17.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-главу минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду арестовали в США по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Сообщается, что экс-министр был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.

72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.

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Как сообщалось, в прошлом году за незаконный оборот наркотиков в Техасе привлекли к ответственности руководителя службы безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луну, который работал под руководством экс-президента Фелипе Кальдерона.
 
 
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Экс-главу минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду арестовали в США по обвинению в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.
 
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