От Опры до Леди Гаги. Рейтинг богатейших женщин США, заработавших состояние самостоятельно

Источник материала: Tut.by

Американский Forbes выпустил свежий рейтинг самых успешных американских предпринимательниц и руководительниц компаний, добившихся успеха самостоятельно, а не получив в наследство семейный бизнес. Forbes Women рассказывает о лидерах рейтинга, а также уделяет особое внимание его новичкам и главным ньюйсмейкерам.

Когда в 2015 году Forbes выпустил свой первый в истории рейтинг богатейших self-made женщин Америки, это был шаг, направленный на то, чтобы привлечь внимание к большему числу предпринимательниц, руководительниц компаний и представительниц творческой индустрии. Отчасти это была попытка заполнить пробел, оставленный другими рейтингами издания: в списках миллиардеров мира и 400 богатейших американцев было и остается очень мало женщин — основателей компаний. В 2014 году в списке миллиардеров было всего 29 self-made женщин по сравнению с 1043 self-made мужчинами. Forbes определяет self-made как человека, разбогатевшего собственными усилиями (разумеется, при помощи других сооснователей или сотрудников), а не унаследовавшего состояние.

В этом году Forbes рассказывает о ста женщинах, что в два раза больше числа участниц первого рейтинга 2015 года и больше, чем в прошлом году, когда их было 80.

Третий год подряд первое место в рейтинге занимает предпринимательница Диана Хендрикс, которая работает в сфере стройматериалов и владеет состоянием в $ 8 млрд.





Вместе с мужем она основала компанию ABC Supply, которая превратилась в одного из крупнейших американских оптовых дистрибьюторов черепицы, сайдинга и окон. Она управляет компанией, выручка которой в 2019 году составила $ 11 млрд с тех пор, как в 2007 году умер ее муж.

За ней следует Джуди Фолкнер, которая в 1979 году основала ИТ-компанию Epic (объем продаж за 2019 год: $ 3,2 млрд). Этой весной губернатор Висконсина обратился к Epic за помощью в координации коммуникации и услуг, связанных с пандемией, и компания жертвует штату свое программное обеспечение для телемедицины и удаленного мониторинга.





Двадцать три участницы рейтинга 2020 года попали в него впервые. Из них десять — основали или соосновали компании: в их числе — Донна Карпентер, которая создала компанию по производству снаряжения и одежды для сноубординга совместно с покойным супругом Джейком Бертоном Карпентером (умер в 2019 году). Восемь дебютанток — руководительницы компаний, которые помогали развивать компании, основанные другими людьми: среди них — Гвинн Шотвелл (№ 72), которая стала 11-й сотрудницей SpaceX, а теперь занимает пост президента и операционного директора космической компании, а также Келли Стекельберг (№ 78), которая в 2017 году заняла пост финансового директора Zoom Video Communications, а в апреле 2019 года помогла вывести невероятно популярную сегодня компанию на биржу.

Самая богатая дебютантка с состоянием в $ 1,1 млрд — Робин Джонс, которая основала техасскую компанию Goosehead Insurance вместе со своим супругом Марком.

Три дебютантки — знаменитости с предпринимательской жилкой: Леди Гага, Дженнифер Лопес и Крис Дженнер, мать и менеджер участниц рейтинга и предпринимательниц косметической индустрии Кайли Дженнер и Ким Кардашьян-Уэст.

Есть и новая звездная спортсменка: теннисистка Мария Шарапова, которая на протяжении 11 лет оставалась самой высокооплачиваемой спортсменкой, заняла 87-е место.





Большая часть ее состояния заработана благодаря теннису, но она полностью владеет также Sugarpova, компанией по производству сладостей премиум-класса, которая она же и основала.

Самая младшая участница рейтинга — Кайли Дженнер, которой всего 23 года и которая создала компанию Kylie Cosmetics, умело воспользовавшись своей аудиторией в Instagram из 197 млн подписчиков. В прошлом году Coty купила 51% Kylie Cosmetics за $ 600 млн, но в первой половине 2020 года продажи упали.

Самая старшая участница рейтинга — 94-летняя Элис Шварц, которая, имея всего $ 700 сбережений, в 1952 году основала медицинскую компанию Bio-Rad Laboratories вместе со своим мужем. Bio-Rad разработала одобренный FDA тест на COVID-19: с середины марта акции компании подскочили на 58%.

Молодые предприниматели привлекают внимание прессы (13 участниц рейтинга младше 40 лет), но наш рейтинг показывает, что, основав компанию после 40 лет, можно добиться невероятного успеха. 23 участницы рейтинга пошли вторым путем. Женщины все чаще добиваются успеха не через создание компаний или даже управление ими, а через работу в финансах. Пять участниц рейтинга были или остаются финансовыми директорами на каком-либо этапе своей карьеры: в их числе — Рут Порат, финансовый директор Google и Alphabet, и Сара Фраер, которая занимала пост финансового директора Square, прежде чем возглавила соцсеть Nextdoor.

Для определения размеров состояний Forbes использовал цены на акции от 11 сентября 2020 года. Чтобы попасть в рейтинг, женщины должны иметь гражданство США или проживать в США. А вот пятерка самых ярких участниц рейтинга.

Рианна

Состояние: $ 600 млн

Источник: косметика, музыка





Ее линия косметики Fenty Beauty, выпущенная совместно с LVMH, стала невероятно успешной: по оценкам Forbes, объем ее продаж за 2019 год превысил $ 600 млн. Как сообщается, ее линия нижнего белья Savage x Fenty, которой она владеет совместно с Techstyle Fashion Company, в прошлом году привлекла $ 50 млн от инвесторов. Тем временем ее фонд Clara Lionel Foundation, названный в честь ее бабушки и дедушки, собрал $ 22,5 млн на борьбу с последствиями пандемии.

Уитни Вульф Херд

Состояние: $ 575 млн

Источник: приложение для знакомств





Она стала генеральным директором группы компаний онлайн-знакомств Bumble (ранее известна как MagicLab) в ноябре 2019 года, после того как инвестиционная фирма Blackstone выкупила долю бывшего владельца, российского миллиардера Андрея Андреева, в рамках сделки, по условиям которой бизнес был оценен в $ 3 млрд. Как сообщается, Bumble, которое отличается от других приложений тем, что позволяет женщинам делать первый шаг, собирается выйти на биржу в 2021 году.

Донна Карпентер

Состояние: $ 530 млн

Источник: сноуборды





Карпентер основала компанию по производству снаряжения и одежды для сноубординга Burton вместе со своим покойным супругом Джейком Бертоном Карпентером (умер в 2019 году). Основанная в 1977 году, Burton, как принято считать, создала современный сноуборд и превратила хобби в популярный вид спорта. Карпентер владеет компанией, выручка которой оценивается в $ 300, и занимала пост генерального директора с 2016 года до февраля этого года, когда она стала председателем совета директоров.

Гвинн Шотвелл

Состояние: $ 290 млн

Источник: SpaceX





Одиннадцатая сотрудница SpaceX Илона Маска, она занимает пост президента и операционного директора космической компании. В этом году SpaceX запустила около 600 спутников для своего интернет-продукта Starlink и отправила в мае двух астронавтов НАСА на Международную космическую станцию, а в августе привлекла еще $ 1,9 млрд финансирования при оценке в $ 46 млрд. Forbes полагает, что Шотвелл принадлежит немногим менее 1% компании.

Келли Стекельберг

Состояние: $ 255 млн

Источник: Zoom Video Communications





Она проработала двадцать лет в финансовых департаментах таких компаний, как Webex при Cisco, и управляла приложением для знакомств Zoosk, прежде чем в конце 2017 года заняла пост финансового директора Zoom Video Communications — как раз вовремя для того, чтобы организовать IPO платформы для видеоконференций, которое состоялось в апреле 2019 года. За время пандемии акции компании, как и популярность Zoom, стремительно выросли. Большая часть ее состояния — это опционы Zoom.