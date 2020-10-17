Источник материала: Onliner

Каждый день мы напоминаем об основополагающих нормах законов, ожидая, что они будут неукоснительно соблюдаться не только обществом, но и в первую очередь теми, кто их призван охранять и поддерживать. Сегодня цитируем закон о прокуратуре.

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных государством прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, законодательных актах и предусмотренных международными обязательствами Республики Беларусь, независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, гражданства, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к политическим партиям и другим общественным объединениям, а также от иных обстоятельств.