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Закон о прокуратуре: прокурор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных государством прав и свобод граждан

17.10.2020 09:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждый день мы напоминаем об основополагающих нормах законов, ожидая, что они будут неукоснительно соблюдаться не только обществом, но и в первую очередь теми, кто их призван охранять и поддерживать. Сегодня цитируем закон о прокуратуре.

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных государством прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, законодательных актах и предусмотренных международными обязательствами Республики Беларусь, независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, гражданства, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к политическим партиям и другим общественным объединениям, а также от иных обстоятельств.

 
 
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Каждый день мы напоминаем об основополагающих нормах законов, ожидая, что они будут неукоснительно соблюдаться не только обществом, но и в первую очередь теми, кто...
 
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