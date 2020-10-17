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Газпром не считает урегулированной задолженность Беларуси за газ

17.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Дочерняя компания "Газпрома" в Беларуси подтвердила, что в пятницу вечером получила от белорусских компаний средства в качестве оплаты долга за газ, но не считает ситуацию урегулированной.

"ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 16 октября получило от газоснабжающих организаций ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года (ГПО "Белтопгаз") и в мае-сентябре 2020 года (ОАО "Нафтан")", говорится в заявлении компании, которое поступило в Интерфакс.

"Вместе с тем, в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО "Белтопгаз" не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО "Нафтан" не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена", - подчеркивается в заявлении.

"Газпром трансгаз Беларусь" не считает ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени", - сказано в заявлении компании.

В пятницу после поступления на счёт Минфина Беларуси средств кредита ЕФСР, Минэнерго республики сообщило, что полностью рассчиталось с ПАО "Газпром" за поставки газа в январе-сентябре 2020 года.

"За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В сентябре глава Минфина РФ Антон Силуанов сказал, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.

 
 
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Дочерняя компания "Газпрома" в Беларуси подтвердила, что в пятницу вечером получила от белорусских компаний средства в качестве оплаты долга за газ, но не считает...
 
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