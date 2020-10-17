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Неизвестный обезглавил учителя недалеко от Парижа
Источник материала: Партизан
В результате нападения под Парижем в районе 17 часов (18 часов по Москве) был обезглавлен человек, ведется антитеррористическое расследование, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным газеты Le Parisien, убийство произошло в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин). Полиция обнаружила нападавшего рядом с телом, он вел себя агрессивно и угрожал ножом.
Также, по свидетельствам полицейских, на нем якобы был пояс со взрывчаткой. В итоге силовикам пришлось применить оружие. Нападавший застрелен.
Дело открыто по статьям "убийство в рамках террористической деятельности" и "террористическое преступное сообщество". В расследовании также участвуют спецслужбы. Полиция рекомендует воздержаться от посещения района, где произошло убийство.
По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на его теле взрывчатых веществ. Прибывший на место событий президент страны Эмманюэль Макрон в настоящий момент проводит встречу с преподавателями школы, где работал убитый. На место преступления также выехал премьер Франции Жан Кастекс.
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Как сообщил французский телеканал BFM, мужчина, совершивший нападение с ножом на прохожего в Париже был 18-летним уроженцем Москвы. По предварительным данным, молодой человек был чеченцем по национальности. Он уже попадал в поле зрения полиции из-за правонарушений.
Посольство РФ в Париже запросило у властей Франции сведения о человеке, совершившем в пятницу вечером убийство учителя в столичном регионе. "На данный момент мы не располагаем информацией о гражданстве подозреваемого в совершении преступления, - сказал ТАСС руководитель пресс-службы российского посольства Сергей Паринов. - Мы запросили французские компетентные органы на этот счет".
Газета
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В результате нападения под Парижем в районе 17 часов (18 часов по Москве) был обезглавлен человек, ведется антитеррористическое расследование, сообщает Reuters со...
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