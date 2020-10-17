Штормпредупреждение объявлено на Гомельщине из-за сильных дождей













По информации синоптиков, осадки принесет циклон, который сместится на территорию республики с Украины.





"Днем в субботу 17 октября на большей части территории Гомельской области ожидаются сильные дожди", – сказали в Гидромете.





Там также уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.





По данным центра, в субботу днем температура воздуха составит от +5 до +10°С, а в ночь на воскресенье местами возможны заморозки до –3°С.







