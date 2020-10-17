КГБ Беларуси заявляет о провокациях и готовности стрелять. В США говорят – не вздумайте





Протесты в Беларуси (Фото: Наша Ніва)





Представитель МВД Беларуси заявил о возможности "гуманного" применения оружия против протестующих





Беларуские силовики заявляют о якобы готовящихся провокациях на акциях протеста и готовности применить боевое оружие. В США предупреждают о персональной ответственности.





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Глава КГБ Иван Тертель заявил, что спецслужба получает информацию о якобы готовящейся провокации с целью дестабилизации ситуации. О какой именно провокации идет речь, он не уточнил, передает БЕЛТА.





По словам чиновника, "планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси".





При этом начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков в эфире телеканала Беларусь 1 заявил о возможности "гуманного" применения оружия против протестующих.





"Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем", – сказал Карпенков.





По его словам, оружие будет применяться, если протестующие начнут оказывать активное сопротивление.





В то же время в Вене, на заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель США Джеймс Гилмор заявил, что применение летального оружия против мирных протестующих в Беларуси будет очевидным нарушением международного права и каждое причастное к этому лицо будет нести персональную ответственность. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.





пише т news.liga.net Гилмор указал на то, что заявление представителя МВД Беларуси прозвучало на фоне того, что "беларуские власти не открыли ни одного дела для рассмотрения продолжающегося насилия и репрессий со стороны милиции",т news.liga.net





3 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил главу Комитета госбезпосности Беларуси Валерия Вакульчика, назначив на его место главу Комитета госконтроля и экс-замглавы КГБ Ивана Тертеля, против которого в 2012 г Евросоюз ввел санкции за репрессии против протестующих.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 челов