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Виталий Третьяков: Лукашенко проигрывает и шаг за шагом отступает

17.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Время, отведенное президенту Александру Лукашенко на урегулирование ситуации, заканчивается. Он проигрывает, и это уже видно. Об этом заявил российский журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире программы «60 минут» на канале Россия 1.





Эксперт отметил, что сама по себе Светлана Тихановская – «ноль без всех палочек», но это еще ничего не значит. По его словам, она говорит то, что ей разрешают и диктуют стоящие за ней силы. По-другому никак нельзя объяснить требование бывшей домохозяйки от западных стран самых жестких санкций против белорусской экономики и отдельных лиц государства. И ведь к ней прислушиваются, действуют так, как она сказала, а это не шутки, подчеркнул политолог.

По мнению Третьякова, говорить о могуществе Лукашенко уже не приходится, поскольку он все меньше контролирует ситуацию. Даже его визит в СИЗО ни на кого не произвел впечатление.

«Неужели вы не видите, что он отступает?» - обратился журналист к экспертам в студии.

По его мнению, Александр Григорьевич проигрывает и отступает шаг за шагом. И Тихановская с чужого голоса это подтверждает. Оппозиция борется за власть, а ей предлагают поучаствовать в составлении действующей властью нового текста Конституции, которая продолжит существование этой власти.

Лукашенко дали время, чтобы как-то еще сманеврировать, с Бабарико договориться. Но время это заканчивается, заявил эксперт.

«И чем дольше он будет отступать и не давать возможности кардинально изменить ситуацию, тем вероятнее, что к власти действительно придет Тихановская. И Запад ее признает, а мы потом будем опять смеяться», - заключил политолог.
 
 
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Время, отведенное президенту Александру Лукашенко на урегулирование ситуации, заканчивается. Он проигрывает, и это уже видно. Об этом заявил российский журналист,...
 
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