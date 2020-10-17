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Время дискуссий: в регионах Беларуси организовали диалоговые площадки
17.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дискуссии по разным направлениям проводят в Беларуси на специальных диалоговых площадках. В Бресте сегодня обсуждали развитие социальной сферы и образования в регионе, а также то, как сделать область более привлекательной в сфере культуры, сообщает «МИР 24».
В обсуждении принимали участие представители университетов, учреждений культуры, социальные работники. Свои идеи мог высказать каждый. Главная цель таких встреч – выработать предложения и проекты и развивать их в будущем.
Обсуждения на диалоговых площадках будут проходить в регионах и на следующей неделе. Дискуссии организуют на базе учреждений образования и науки. Такие же встречи проводят в разных городах Беларуси и по грядущим изменениям в Конституцию. Представители разных сфер деятельности могут высказывать свои идеи и пожелания.
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Главная цель таких встреч – выработать предложения и проекты и развивать их в будущем.
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