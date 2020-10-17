Время дискуссий: в регионах Беларуси организовали диалоговые площадки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дискуссии по разным направлениям проводят в Беларуси на специальных диалоговых площадках. В Бресте сегодня обсуждали развитие социальной сферы и образования в регионе, а также то, как сделать область более привлекательной в сфере культуры, сообщает «МИР 24».

В обсуждении принимали участие представители университетов, учреждений культуры, социальные работники. Свои идеи мог высказать каждый. Главная цель таких встреч – выработать предложения и проекты и развивать их в будущем.



«Я общаюсь с молодежью. Возникает много вопросов, предложений, инициатив, идей, в том числе и в данном направлении – в области образования и культуры. Ребята креативные, они много трудятся, предлагают, и они хотят быть замеченными. И это касается не только молодежи Бреста, но и регионов», – отметила председатель молодежного парламента при областном Совете депутатов Юлия Рогащук.

Обсуждения на диалоговых площадках будут проходить в регионах и на следующей неделе. Дискуссии организуют на базе учреждений образования и науки. Такие же встречи проводят в разных городах Беларуси и по грядущим изменениям в Конституцию. Представители разных сфер деятельности могут высказывать свои идеи и пожелания.