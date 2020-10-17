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Совбез ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
17.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт – Sputnik. Совбез ООН обсудит в понедельник, 19 октября, ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Закрытые консультации по Карабаху запланированы на 15:00 понедельника", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждение запросили Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
В ночь на субботу, 17 октября, противоборствующие стороны заявляли о напряженной обстановке на линии соприкосновения.
Так, в Минобороны Азербайджана сообщили, что "нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций, и, вынудив его бежать, продвинуться вперед". В Баку также заявили, что в результате ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи погибли более 10 человек мирных жителей, около 40 ранены.
В Ереване в свою очередь информируют о двух сбитых азербайджанских беспилотниках на своей территории. По данным оборонного ведомства Армении, утром города Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.
"Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы на рассвете возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши", - заявили в Минобороны Армении.
Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10 октября. Но перемирие продержалось недолго – стороны упрекают друг друга в нарушении договоренностей.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В ночь на субботу бои на линии соприкосновения возобновились, стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о перемирии.
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