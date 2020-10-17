Совбез ООН проведет закрытое совещание по Карабаху

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт – Sputnik. Совбез ООН обсудит в понедельник, 19 октября, ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Закрытые консультации по Карабаху запланированы на 15:00 понедельника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обсуждение запросили Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В ночь на субботу, 17 октября, противоборствующие стороны заявляли о напряженной обстановке на линии соприкосновения.

Так, в Минобороны Азербайджана сообщили, что "нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций, и, вынудив его бежать, продвинуться вперед". В Баку также заявили, что в результате ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи погибли более 10 человек мирных жителей, около 40 ранены.

В Ереване в свою очередь информируют о двух сбитых азербайджанских беспилотниках на своей территории. По данным оборонного ведомства Армении, утром города Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.

"Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы на рассвете возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши", - заявили в Минобороны Армении.

Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились о прекращении огня с 10 октября. Но перемирие продержалось недолго – стороны упрекают друг друга в нарушении договоренностей.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

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