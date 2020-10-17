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«Из-за девальвационных ожиданий и ослабления рубля». Власти о том, почему заметно выросли цены

17.10.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси годовая инфляция разогналась до 6,1% (сентябрь к сентябрю). В Нацбанке и МАРТ пояснили, почему ускорился рост цен. Напомним, в январе-сентябре товары и платные услуги подорожали на 4,7%. При этом ранее власти планировали, что по годовая инфляция в 2020-м будет не выше 5% (декабрь к декабрю 2019-го).


Симок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В результате возросших инфляционных и девальвационных ожиданий, а также ослабления белорусского рубля годовой прирост потребительских цен в сентябре 2020 г. ускорился до 6,1 процента. Относительно августа 2020 года потребительские цены в сентябре выросли на 0,94%», — отмечают в Нацбанке.

В МАРТ считают, что ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,5 процентного пункта во многом обусловлено ослаблением белорусского рубля в июле — августе и, соответственно, удорожанием отдельных импортируемых товаров.

В ведомстве уточняют, что в годовом выражении продолжают дорожать такие непродовольственные товары, как одежда, мебель, телевизоры, медикаменты.

«В группе продовольственных товаров отмечается ускорение роста цен на рыбу и рыбопродукты (по оценке, с 1,3% в годовом выражении в августе до 5% в сентябре), а также незначительное (на 0,1%) восстановление цен на мясо и мясопродукты (после продолжительного удешевления в мае — августе текущего года)», — приводят статистику в МАРТ.

На плодовоовощную продукцию отмечается замедление роста цен в годовом выражении (впервые с апреля текущего года), по оценке, с 23,4% в августе до 21,4% в сентябре.

От свинины и рыбы до овсянки и риса. На какие продукты в сентябре заметно рванули цены

По отношению к августе наибольшими темпами подорожали импортируемые товары, отмечают в МАРТ. «Так, в группе непродовольственных товаров отмечается рост цен на строительные материалы на 1,5%, одежду — на 2%, электротовары — на 2,5%, телевизоры — на 2,6%, мебель — на 3,5%, обувь — на 5,3%», — приводят статистику в ведомстве.

В группе продовольственных товаров фиксируется удорожание рыбы и рыбопродуктов (на 2,2%), масла растительного (на 2,6%), риса (на 2,1%).

За месяц цены на товары сегмента плодовоовощной продукции в целом снизились на 1,1%, в том числе ввиду сезонного удешевления картофеля на 11,8% и фруктов (кроме бананов) на 2,3%. При этом из овощной группы подорожали только огурцы и помидоры.

 
 
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В Беларуси годовая инфляция разогналась до 6,1% (сентябрь к сентябрю). В Нацбанке и МАРТ пояснили, почему ускорился рост цен.
 
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