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Какие курсы доллара и евро выставили обменники на выходные

17.10.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс продажи банками доллара сейчас — 2,573 рубля рубля, а евро — 3,02 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходило на валютном рынке в течение недели

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар укреплялся четыре первых дня, а в пятницу упал. И если в понедельник 12 октября официальный курс доллара составлял 2,578 рубля, то сегодня — 2,5729 рубля. То есть по итогам недели курс доллара снизился. Официальный курс евро за неделю также упал — с 3,0404 рубля на 12 октября до 3,0118 рубля на сегодня.

На этой неделе также снизился курс российского рубля — до 3,2977 рубля за 100 российских рублей на сегодня (курс на понедельник 12 октября — 3,3465 рубля).

Какие сейчас курсы валют в обменниках

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,573 рубля (Paritetbank), 2,574 рубля (Белинвестбанк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанк — 2,57 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанк — 3,06 рубля, а ниже всего — в Банк ВТБ — 3,02 рубля, в Paritetbank — 3,022 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанк — 3,013 рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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