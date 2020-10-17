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Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании

17.10.2020 10:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов: экономические последствия пандемии, "Брекзит", а также неясное планирование бюджета премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Как подчеркнули в Moody's, с момента последнего снижения кредитного рейтинга Великобритании в сентябре 2017 года экономическая мощь страны снизилась. "Рост значительно слабее, чем ожидалось, и эта тенденция сохранится в будущем", - заявили в Moody's.

По мнению специалистов агентства, ситуация также усугубляется решением Лондона выйти из Евросоюза и "последующей неспособностью Великобритании заключить торговую сделку с ЕС". Теперь, согласно рейтингу, Великобритания находится в одном ряду с Чехией и Бельгией.

В то же время Moody's изменило прогноз по Великобритании с негативного на стабильный. Это означает, что рейтинговое агентство не ожидает дальнейшего понижения кредитного рейтинга страны в среднесрочной перспективе. Рейтинги Moody's от "Aa1" до "Aa3" соответствуют очень низкому кредитному риску. Наивысший рейтинг "Aaa" означает минимальный кредитный риск.

Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что его страна готова к жесткому "Брекзиту", если ЕС кардинально не изменит свою позицию на переговорах о сотрудничестве после завершения переходного периода. Джонсон обвинил Евросоюз в неспособности "серьезно вести переговоры".

В то же время Евросоюз намерен продолжать переговоры с Великобританией. В частности, команда переговорщиков Брюсселя планирует на следующей неделе отправиться в Лондон.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов:...
 
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