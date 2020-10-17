Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в минувшую пятницу провела встречу с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии, сообщил телеграм-канал Тихановской.

«Важной темой обсуждения был Народный Ультиматум. Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций», - говорится в сообщении.

«Также министры заявили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси. Тогда они смогут начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования Чемпионата по хоккею в Минске в протест против репрессий по отношению к спортсменам.