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Названы появляющиеся за неделю до инфаркта симптомы

17.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О приближении инфаркта могут свидетельствовать не только очевидная боль в груди, но и безболезненные и практически незаметные симптомы, заявили британские кардиологи.

«Двое из трех человек имеют такие симптомы, как одышка и усталость за несколько дней или даже недель до сердечного приступа», ― приводит слова врачей 16 октября издание Express.

К другим менее известным признакам приближения инфаркта относятся потливость, головокружение, рвота, тошнота и головная боль.

При этом у диабетиков может вообще не быть очевидных симптомов. Также иначе инфаркт может проявляться у женщин. Кардиологи советуют обращать внимание на цвет языка — если он становится ярко красным с желтым налетом, это может быть признаком приближающегося инфаркта.


Специалисты, пишет iz.ru призвали обращать внимание на указанные симптомы, отметив, что ранее выявление опасного недуга повысит шансы выжить.

В сентябре врачи рассказали, как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта. По их словам, кроме таких известных симптомов, как асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия, следует обратить внимание на высокое давление и онемение.
 
 
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О приближении инфаркта могут свидетельствовать не только очевидная боль в груди, но и безболезненные и практически незаметные симптомы, заявили британские...
 
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