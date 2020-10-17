Названы появляющиеся за неделю до инфаркта симптомы

«Двое из трех человек имеют такие симптомы, как одышка и усталость за несколько дней или даже недель до сердечного приступа», ― приводит слова врачей 16 октября издание Express.





К другим менее известным признакам приближения инфаркта относятся потливость, головокружение, рвота, тошнота и головная боль.





При этом у диабетиков может вообще не быть очевидных симптомов. Также иначе инфаркт может проявляться у женщин. Кардиологи советуют обращать внимание на цвет языка — если он становится ярко красным с желтым налетом, это может быть признаком приближающегося инфаркта.









iz.ru призвали обращать внимание на указанные симптомы, отметив, что ранее выявление опасного недуга повысит шансы выжить. Специалисты, пишетпризвали обращать внимание на указанные симптомы, отметив, что ранее выявление опасного недуга повысит шансы выжить.





В сентябре врачи рассказали, как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта. По их словам, кроме таких известных симптомов, как асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия, следует обратить внимание на высокое давление и онемение.



