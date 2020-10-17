К отравлению Навального причастна ФСБ, при этом убивать его не хотели – The Guardian

Западные спецслужбы считают, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было организовано Федеральной службой безопасности РФ. При этом, политика планировали не убить, а заставить покинуть страну, сообщает The Guardian.





В частности, эта информация подкрепляет решение Евросоюза применить санкции к чиновникам из РФ, в число которых попал и глава ФСБ Александр Бортников, говорится в сообщении.





Вчера, 14 октября, Еврокомиссия пришла к выводу, что Навальный "находился под пристальным наблюдением ФСБ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года".





пишет news.liga.net/ Исходя из этого, спецслужбы Великобритании, Германии и Франции пришли к выводу, что отравление было возможно только при участии Федеральной службы безопасности,news.liga.net/

Это операция по отравлению российского оппозиционера была разработана не с целью его убить, а чтобы сделать ему "недвусмысленное предупреждение" и заставить покинуть страну. "ФСБ контролирует многие яды<...>и если бы Навального хотели убить, они бы это сделали", – сообщили источники.







