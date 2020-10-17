ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К отравлению Навального причастна ФСБ, при этом убивать его не хотели – The Guardian

17.10.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Западные спецслужбы пришли к выводу, что отравление Навального организовала ФСБ – они пытались заставить политика покинуть страну

Западные спецслужбы считают, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было организовано Федеральной службой безопасности РФ. При этом, политика планировали не убить, а заставить покинуть страну, сообщает The Guardian.

В частности, эта информация подкрепляет решение Евросоюза применить санкции к чиновникам из РФ, в число которых попал и глава ФСБ Александр Бортников, говорится в сообщении.

Вчера, 14 октября, Еврокомиссия пришла к выводу, что Навальный "находился под пристальным наблюдением ФСБ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года".

Исходя из этого, спецслужбы Великобритании, Германии и Франции пришли к выводу, что отравление было возможно только при участии Федеральной службы безопасности, пишет news.liga.net/
Это операция по отравлению российского оппозиционера была разработана не с целью его убить, а чтобы сделать ему "недвусмысленное предупреждение" и заставить покинуть страну. "ФСБ контролирует многие яды<...>и если бы Навального хотели убить, они бы это сделали", – сообщили источники.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западные спецслужбы пришли к выводу, что отравление Навального организовала ФСБ – они пытались заставить политика покинуть страну
 
Новости дня
Новости разные
 
Время дискуссий: в регионах Беларуси организовали диалоговые площадки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика