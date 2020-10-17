Сопредседатель стачкома «Беларуськалия» не вышел на свободу после 25 суток ареста — осудили еще на 15 суток

Сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун, который 16 октября должен был выйти на свободу после 25 суток ареста, получил еще 15 суток. Об этом сообщает телеграм-канал стачкома.





21 сентября Бокун был наказан по двум административным статьям — «за неповиновение милиции» во время акции 21 сентября возле 4-го рудоуправления в поддержку шахтера Олега Кудёлки, а также «за участие в несанкционированном шествии 20 сентября».

Днем 16 октября Бокун должен был освободиться из изолятора в Узде, однако приехавшие соратники узнали, что его выпустили еще ночью, но на связь он не выходил и был доставлен в Солигорский РОВД.

Вечером стало известно, что Бокун получил еще 15 суток административного ареста.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления. Администрация ОАО «Беларуськалий» уволила его «за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценивают как репрессии.