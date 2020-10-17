Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.



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По прогнозам синоптиков, утром и днем по юго-востоку скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Киевской областью.

Ожидается облачно с прояснениями. В юго-восточной части пройдут дожди (местами — ливни). Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности .

Ветер северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый, в отдельных районах Гомельщины — сильный порывистый.

Погода в регионах: