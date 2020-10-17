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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

17.10.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, утром и днем по юго-востоку скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Киевской областью.

Ожидается облачно с прояснениями. В юго-восточной части пройдут дожди (местами — ливни). Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый, в отдельных районах Гомельщины — сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (без осадков, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель +8..+10°C (вероятность осадков более 90%, временами — ливень, ветер 15-17 м/с);
  • Гродно +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 5-10 м/с);
  • Минск +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
 
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