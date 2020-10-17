Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки": как не остаться без денег в финансово нестабильном мире?

Как меняется экономика? На что последние полгода люди тратили деньги и как поступать с накоплениями сейчас? Стоит ли опасаться сокращений или страхи беспочвенны? Станет ли удаленка привычным явлением? Где искать силы и как себя мотивировать на действия, если совсем выгорел из-за пандемии?

Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером, генеральным директором компании Яндекс.Деньги (входит в экосистему Сбербанка) Иваном Глазачевым и психологом Марией Эриль разбираемся, как не наделать финансовых, карьерных и личных ошибок.

1:50 Как изменилось потребительское поведение во время пандемии?

4:00 Что случилось с продажами в онлайне и что люди скупали в первую очередь (не только продукты)?

8:30 Как меняется наше отношение к деньгам?

10:40 Увеличился ли после пандемии уровень осознанного отношения к тратам?

11:45 Как предприятия переходили в онлайн?

14:20 Как правильно тратить и копить, если деньги на банковской карте?

18:00 Уже пора копить на черный день?

20:00 Готовиться ли к кризису, сокращениям и переходить в режим экономии?

23:30 Как справиться с выгоранием после пандемии и найти ресурс?

27:15 Какой процент компаний планирует остаться на удаленке?

31:20 Сколько и чему люди учились онлайн во время пандемии?

35:20 Как быть, если кругом неизвестность?

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