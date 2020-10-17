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Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

17.10.2020 11:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Приближается очередное воскресенье, а это значит, что мобильный интернет снова может оказаться бесполезным. А раз так, то зачем рисковать своим любимым смартфоном? Сегодня поможем выбрать сверхбюджетный мобильник-дублер, который не жалко потерять или отдать каким-нибудь незнакомцам. Итак, выбираем лучший сверхбюджетный телефон ценой до 50 рублей.

Классический

Nokia 105 — современное эхо некогда финской классики. Самый дорогой аппарат в сегодняшней подборке — прямо по верхней ценовой планке, на которую мы ориентируемся. Поэтому брать рекомендуем только в том случае, если шансы не потерять этот телефон в толчее вы расцениваете как высокие. Потому что подобными аппаратами не разбрасываются просто так: возможно, вы и так время от времени будете возвращаться к нему в целях цифрового детокса.

Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

Главное, помните, что с помощью Nokia 105 можно делать только одно — разговаривать по 2G-сети. Ну а зачем в воскресенье 3G, которая и так, скорее всего, будет заблокирована? Одновременно девайс крепкий, надежный, не боится дождя и может выжить, даже если кто-нибудь выронит его из ваших рук.

Мобильный телефон Nokia 105 Dual SIM (2017) (черный)
6 отзывов
Nokia Series 30+, экран 1.8" TFT (128x160), ОЗУ 4 Мб, флэш-память 4 Мб, аккумулятор 800 мАч, 2 SIM
–25%49,00 р.
5 предложений
Телефоны Nokia в Каталоге Onliner

Экран — не чета современным «айфонам», но позволяет сориентироваться во времени и увидеть номер звонящего. Говорят, разговорный динамик очень громкий, что пригодится, если вы внезапно окажетесь в огромной толпе. Такой вот топ за свои деньги, который даже жалко терять.

Совсем дешевый

Strike A11. Фраза «кинуть страйк» еще никогда не была настолько явной и осязаемой. Телефон от никому не известного бренда готов стать вашим недолговечным другом на ближайший уик-энд (а то и два!) по цене средненького тарифного плана. В общем, это самая дешевая «звонилка» из всех, что можно сейчас найти.

Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

Невероятным кажется уже то, что телефон за эти деньги умеет звонить! Но это не все сюрпризы. Азиатские разработчики не пожалели для своего Strike целых 32 МБ памяти, дополнительный слот для SIM-карты (а ведь этим может похвастаться далеко не каждый iPhone) и даже место для карты памяти! А заполнять microSD можно песнями и веселыми картинками, закачивая все это добро через Bluetooth.

Мобильный телефон Strike A11 (черный)
1 отзыв
экран 1.44" TFT (96x68), ОЗУ 32 Мб, флэш-память 32 Мб, карты памяти, аккумулятор 600 мАч, 2 SIM
20,00 р.
7 предложений
Телефоны Strike в Каталоге Onliner

Воистину чудо техники за 20 рублей, которому не жалко раздавать восторги и восклицательные знаки. Вот такие — «!». Покупатели (точнее, тот единственный смельчак, который оставил отзыв) утверждают, что в Strike A11 все работает без проблем — кроме виброзвонка, которого здесь нет (зато есть MP3-полифония!).

С камерой

Невероятные факты открываются при изучении обширного рынка кнопочных мобильников. Оказывается, среди них полно моделей с камерой! В смысле с той, которая хоть что-то умеет снимать. А на выходных всегда есть шанс запечатлеть эффектный кадр.

Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

Не факт, что потом вы что-то сможете рассмотреть на таком фото. У всех сверхбюджетных телефонов камеры настолько скромные, что производителям даже стыдно указывать разрешение сенсора. Вот и TeXet TM-124 примечателен тем, что здесь есть какая-нибудь 0,1-мегапиксельная камера. А чего еще хотеть за 33 рубля?

Мобильный телефон TeXet TM-124 (черный)
1 отзыв
экран 1.77" TFT (128x160), карты памяти, аккумулятор 1000 мАч, 2 SIM
33,00 р.
10 предложений
Телефоны TeXet в Каталоге Onliner

Есть нюанс: фотографические эксперименты потребуют карты памяти, которая будет стоить почти столько же, сколько этот телефон. Оно вам надо? Если да, то попробуйте TeXet TM-124. Его тоже не жалко.

Не боится воды

Еще одно дитя корпорации TeXet (телефоны этой фирмы вообще очень широко представлены к звоняще-кнопочном сегменте). У модели TM-517R обнаружились два необходимых для каждого белоруса достоинства: защита от воды и фонарик.

Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

На дворе осень, причем уже не самая теплая. Купаться в такое время вряд ли кто-то захочет, однако обстоятельства бывают разные. Так вот, TM-517R готов вместе с вами пережить кратковременное пребывание в водоеме. Как только выберетесь на берег, сможете кому-нибудь позвонить.

Мобильный телефон TeXet TM-517R (черный)
2 отзыва
экран 2.4" TFT (240x320), карты памяти, аккумулятор 1700 мАч, 2 SIM
38,02 р.
10 предложений
Телефоны TeXet в Каталоге Onliner

Фонарик — это и вовсе вещь настолько полезная, что и говорить нечего. Загляните вечером в любой двор и убедитесь сами. У TM-517R есть лишь одно «но»: в отзывах пишут, что модель не лучшим образом держит сигнал, что может критически проявиться на прогулке.

Отвлекающий

Inoi 101 — это не что иное, как китайская копия Nokia. Несмотря на слизанный дизайн, поговаривают, что Inoi 101 в качестве телефона работает не хуже объекта подражания: отлично держит связь, громкий динамик, продолжительная автономность, есть даже Bluetooth и радио, которое работает без наушников.

Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

Но мы выбрали Inoi 101 не за это. У телефона очень примечательная внешность — полезная черта, которая может спасти вас в наиболее трудный момент. Скажем, в момент опасности этим ярким пятном можно отвлечь преследователей.

Мобильный телефон Inoi 101 (желтый)
2 отзыва
экран 1.8" TFT (128x160), ОЗУ 32 Мб, флэш-память 64 Мб, карты памяти, аккумулятор 600 мАч, 2 SIM
38,71 р.
4 предложения
Телефоны inoi в Каталоге Onliner

Выбирая телефон за 20—50 рублей, мы выбираем главное — отсутствие Telegram, соцсетей и обширной библиотеки личных фото/видео. Настали времена, когда цифровой детокс по выходным поможет не только поберечь здоровье, но и сохранить свободу.

Мобильный телефон ZTE F327s (черный)
экран 2.4" TFT (240x320), карты памяти, камера 2 Мп, аккумулятор 1000 мАч, 2 SIM
19,90 р.
1 предложение
Мобильный телефон Nokia 105 (2019) Single SIM (черный)
2 отзыва
экран 1.77" TFT (120x160), флэш-память 4 Мб, аккумулятор 800 мАч, 1 SIM
49,00 р.
4 предложения
Мобильный телефон BQ-Mobile BQ-1848 Step+ (черный)
1 отзыв
экран 1.77" TFT (128x160), ОЗУ 32 Мб, флэш-память 32 Мб, карты памяти, аккумулятор 600 мАч, 2 SIM
25,80 р.
5 предложений
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Телефоны до 50 рублей в Каталоге Onliner

 
 
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Приближается очередное воскресенье, а это значит, что мобильный интернет снова может оказаться бесполезным. А раз так, то зачем рисковать своим любимым смартфоном?...
 
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