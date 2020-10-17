Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок

Источник материала: Onliner Приближается очередное воскресенье, а это значит, что мобильный интернет снова может оказаться бесполезным. А раз так, то зачем рисковать своим любимым смартфоном? Сегодня поможем выбрать сверхбюджетный мобильник-дублер, который не жалко потерять или отдать каким-нибудь незнакомцам. Итак, выбираем лучший сверхбюджетный телефон ценой до 50 рублей.

Классический

Nokia 105 — современное эхо некогда финской классики. Самый дорогой аппарат в сегодняшней подборке — прямо по верхней ценовой планке, на которую мы ориентируемся. Поэтому брать рекомендуем только в том случае, если шансы не потерять этот телефон в толчее вы расцениваете как высокие. Потому что подобными аппаратами не разбрасываются просто так: возможно, вы и так время от времени будете возвращаться к нему в целях цифрового детокса.





Главное, помните, что с помощью Nokia 105 можно делать только одно — разговаривать по 2G-сети. Ну а зачем в воскресенье 3G, которая и так, скорее всего, будет заблокирована? Одновременно девайс крепкий, надежный, не боится дождя и может выжить, даже если кто-нибудь выронит его из ваших рук.

Экран — не чета современным «айфонам», но позволяет сориентироваться во времени и увидеть номер звонящего. Говорят, разговорный динамик очень громкий, что пригодится, если вы внезапно окажетесь в огромной толпе. Такой вот топ за свои деньги, который даже жалко терять.

Совсем дешевый

Strike A11. Фраза «кинуть страйк» еще никогда не была настолько явной и осязаемой. Телефон от никому не известного бренда готов стать вашим недолговечным другом на ближайший уик-энд (а то и два!) по цене средненького тарифного плана. В общем, это самая дешевая «звонилка» из всех, что можно сейчас найти.





Невероятным кажется уже то, что телефон за эти деньги умеет звонить! Но это не все сюрпризы. Азиатские разработчики не пожалели для своего Strike целых 32 МБ памяти, дополнительный слот для SIM-карты (а ведь этим может похвастаться далеко не каждый iPhone) и даже место для карты памяти! А заполнять microSD можно песнями и веселыми картинками, закачивая все это добро через Bluetooth.

Воистину чудо техники за 20 рублей, которому не жалко раздавать восторги и восклицательные знаки. Вот такие — «!». Покупатели (точнее, тот единственный смельчак, который оставил отзыв) утверждают, что в Strike A11 все работает без проблем — кроме виброзвонка, которого здесь нет (зато есть MP3-полифония!).

С камерой

Невероятные факты открываются при изучении обширного рынка кнопочных мобильников. Оказывается, среди них полно моделей с камерой! В смысле с той, которая хоть что-то умеет снимать. А на выходных всегда есть шанс запечатлеть эффектный кадр.





Не факт, что потом вы что-то сможете рассмотреть на таком фото. У всех сверхбюджетных телефонов камеры настолько скромные, что производителям даже стыдно указывать разрешение сенсора. Вот и TeXet TM-124 примечателен тем, что здесь есть какая-нибудь 0,1-мегапиксельная камера. А чего еще хотеть за 33 рубля?

Есть нюанс: фотографические эксперименты потребуют карты памяти, которая будет стоить почти столько же, сколько этот телефон. Оно вам надо? Если да, то попробуйте TeXet TM-124. Его тоже не жалко.

Не боится воды

Еще одно дитя корпорации TeXet (телефоны этой фирмы вообще очень широко представлены к звоняще-кнопочном сегменте). У модели TM-517R обнаружились два необходимых для каждого белоруса достоинства: защита от воды и фонарик.





На дворе осень, причем уже не самая теплая. Купаться в такое время вряд ли кто-то захочет, однако обстоятельства бывают разные. Так вот, TM-517R готов вместе с вами пережить кратковременное пребывание в водоеме. Как только выберетесь на берег, сможете кому-нибудь позвонить.

Фонарик — это и вовсе вещь настолько полезная, что и говорить нечего. Загляните вечером в любой двор и убедитесь сами. У TM-517R есть лишь одно «но»: в отзывах пишут, что модель не лучшим образом держит сигнал, что может критически проявиться на прогулке.

Отвлекающий

Inoi 101 — это не что иное, как китайская копия Nokia. Несмотря на слизанный дизайн, поговаривают, что Inoi 101 в качестве телефона работает не хуже объекта подражания: отлично держит связь, громкий динамик, продолжительная автономность, есть даже Bluetooth и радио, которое работает без наушников.





Но мы выбрали Inoi 101 не за это. У телефона очень примечательная внешность — полезная черта, которая может спасти вас в наиболее трудный момент. Скажем, в момент опасности этим ярким пятном можно отвлечь преследователей.

Выбирая телефон за 20—50 рублей, мы выбираем главное — отсутствие Telegram, соцсетей и обширной библиотеки личных фото/видео. Настали времена, когда цифровой детокс по выходным поможет не только поберечь здоровье, но и сохранить свободу.