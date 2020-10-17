ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минобороны Армении заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши

17.10.2020 11:21 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Утром 17 октября города Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Шушан Степанян, передает РБК.

«Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы на рассвете возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши», — говорится в сообщении.

По ее словам, карабахские подразделения приняли ответные меры. Степанян заверила, что сейчас оперативно-тактическая ситуация находится под контролем подразделений Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Армению в нарушении режима прекращения огня и обстреле азербайджанских населенных пунктов. По данным ведомства, армянские военные утром 17 октября подвергли обстрелу территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов.

Позднее в азербайджанском военном министерстве сообщили, что войскам удалось продвинуться на различных направлениях фронта. Согласно сообщению, в течение 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

«Нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его отступать, продвинуться вперед», — отметили в Минобороны Азербайджана.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение.

Позднее Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня с 10 октября. Однако после наступления перемирия обстрелы продолжились.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 17 октября города Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Франции задержали четырех человек по делу о нападении на учителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика