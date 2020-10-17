ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции задержали четырех человек по делу о нападении на учителя

17.10.2020 11:21 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В пригороде Парижа задержаны четыре человека по делу об убийстве учителя, сообщает AFP со ссылкой на источник на своей странице в Twitter. Среди задержанных несовершеннолетний.

По данным Le Parisien, все четверо являются родственниками нападавшего, передает РБК.

Жертвой нападения в пригороде французской столицы, Конфлан-Сент-Онорин, стал учитель, несколько дней назад показавший карикатуру на пророка Мухаммеда в классе на уроке о свободе слова. 16 октября он был обезглавлен. Нападавшего застрелила полиция.

Le Parisien сообщает, что это 18-летний житель департамента Ивелин Абулах А. чеченского происхождения, родившийся в Москве. В поле зрения контртеррористических служб он не попадал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя терактом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пригороде Парижа задержаны четыре человека по делу об убийстве учителя, сообщает AFP со ссылкой на источник на своей странице в Twitter. Среди задержанных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы не было жалко. Выбираем дешевый телефон для звонков и прогулок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.10.2020
Mir24.TV Belarus
17.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика