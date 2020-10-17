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Елена Левченко приняла участие в концерте в Новой Боровой в свою честь

17.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Баскетболистка Елена Левченко, которая в четверг вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной акции протеста, приняла участие в концерте в Новой Боровой в ее честь.

 Видео оттуда в своем Instagram опубликовал ютьюб-блогер Никита Мелкозеров.

— Всем добрый вечер! Спасибо огромное, что сегодня нас сюда пригласили. Мои друзья и коллеги здесь. Я не готовилась. Я не знала, что я здесь буду сегодня что-то говорить… Вы знаете, я не могла никогда представить, что я почувствую такую любовь, такую поддержку, такое объединение нации и людей, которые не просто невероятные, а они показали и показывают вот эту силу, дух и стойкость. Что мы не просто народ, а мы семья.

Я вам хочу сказать огромное спасибо. Тем, кто поддерживал меня, поддерживал моих коллег, кто поддерживал мою семью, которая очень переживала. Когда мне привезли второй протокол, то я больше всего переживала за маму, за отца… Как это все перенести.

Я чувствовала поддержку, даже когда находилась там. Потому что были девчонки, которые приносили нам новости. Мы знали, что происходит, и это придавало силы и дух. Мы слышали вас в камере в воскресенье. Мы знали, что вы там, рядом — это очень помогает. Огромное вам всем спасибо! Я не сделала ничего особенного — я просто высказала свое мнение и свое отношение к тому, что происходит. Я не могла молчать. Спасибо вам огромное! — сказала Левченко.


Напомним, Елена Левченко должна была выйти на свободу вчера рано утром, однако ее задержали до второго суда. На нем ей постановили дать штраф 810 рублей, а затем вывезли с Окрестина прямо домой, минуя встречающих ее людей. Там она рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время ареста.
 
 
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Баскетболистка Елена Левченко, которая в четверг вышла на свободу после 15 суток ареста за участие в мирной акции протеста, приняла участие в концерте в Новой...
 
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