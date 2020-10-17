Европарламент учредил премию имени убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции

"Премия Дафны Каруаны Галиции отмечает важную роль, которую журналисты играют в сохранении наших демократий, будет служить напоминанием гражданам о значении свободной прессы. Эта премия призвана помочь журналистам в жизненно важной и зачастую опасной работе, которую они выполняют", - заявила заместитель председателя Европарламента Хайди Хаутала.













пишет interfax.by Темами расследований журналистки была коррупция в правительстве, отмывание капиталов, связь бизнеса с организованной преступностью. Писала о "панамских документах". В 2016 году она выдвинула обвинения против премьер-министра страны Джозефа Муската в коррупционных связях с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева,interfax.by





Каруана Галисия была убита 16 октября 2017 года в результате взрыва ее автомобиля от заложенной в него бомбы. Глубокое возмущение общественности тем, как власти проводили расследование ее убийства, привело, в конце концов, к отставке премьер-министра Муската.





Ежегодная премия с денежной составляющей в 20 тыс. евро будет присуждаться с октября 2021 года журналистам или группам журналистов из ЕС. Кандидаты и лауреат будут выбираться независимой комиссией.



