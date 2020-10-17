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На силовиков Беларуси, избивающих людей, предлагают выдать ордера Интерпола

17.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 октября Комитет по иностранным делам Европарламента вместе с подкомитетом по правам человека провел слушания по поводу того, как бороться с безнаказанностью силовиков за применение насилия против участников протестов в Беларуси.

На силовиков Беларуси, избивающих людей, предлагают выдать ордера Интерпола
"Люди на улицах требуют международной справедливости, потому что правосудие внутри Беларуси для них недоступно. Главный вопрос — как можно преодолеть эту безнаказанность, поскольку сейчас обычные омоновцы не боятся совершать эти преступления", — передает DW выступление Андрюса Кубилюса, сопредседателя делегации Европарламента "Евронест".

Белорусский взгляд на ситуацию высказывали онлайн два правозащитника — председатель правозащитного центра "Вясна" (закрытого властями) Алесь Беляцкий и представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло.

Беляцкий рассказал, что после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, демонстрации разгоняли с особой жестокостью. 11 октября задержали более 600 протестующих, а в понедельник против пенсионеров применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Реакцию силовиков он называет неадекватным применением насилия. 


Он призвал Евросоюз расширить санкционный список и включить тех, "кто совершает преступления, прикрываясь властью".

Латвийский евродепутат из фракции социал-демократов Нильс Ушаковс отметил, что протестующих мало утешит, что избивший их милиционер не попадет в ЕС или явится перед судом через 20 лет. Поэтому он предложил предоставлять больше стипендий студентам из Беларуси, а для белорусов, вынужденных уехать с родины, создавать возможности открыть бизнес или найти работу в Евросоюзе.

Евросоюз не хочет вводить секторальные санкции, чтобы не навредить гражданам Беларуси. Беляцкий призвал использовать точечные экономические санкции против "коррумпированных олигархов из узкого круга Александра Лукашенко", имеющих бизнес в ЕС. По его мнению, это поможет в освобождении политзаключенных и подтолкнет Лукашенко к переговорам с оппозицией.

В свою очередь Погоняйло напомнил, что по 2000 заявлений на действия силовиков в Беларуси не завели ни одного уголовного дела. Для привлечения к ответственности за нарушения прав человека он предложил воспользоваться универсальной уголовной юрисдикцией. Погоняйло считает, что Интерпол может выдать ордера на арест силовиков по заявлениям людей, выехавших из Беларуси в Польшу и Литву. Это, по его мнению, может изменить ситуацию внутри нашей страны.
 
 
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16 октября Комитет по иностранным делам Европарламента вместе с подкомитетом по правам человека провел слушания по поводу того, как бороться с безнаказанностью...
 
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