Что случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (12-16 октября) ознаменовалась падением на БВФБ всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .



Фото ru.freepik.com

Вот сколько они потеряли:

евро — 0,0286 пункта (с 3,0404 до 3,0118 белорусского рубля);

доллар — 0,0051 пункта (с 2,578 до 2,5729 белорусского рубля);

российский рубль — 0,0488 пункта (с 3,3465 до 3,2977 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,1899 пункта (с 6,7877 до 6,5978 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,0635 пункта (с 9,1352 до 9,0717 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара вырос на 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля).

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

Читайте нас в соцсетях: