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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (12-16 октября) ознаменовалась падением на БВФБ всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Вот сколько они потеряли:
Ранее сообщалось, что в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's
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Прошедшая рабочая неделя (12-16 октября) ознаменовалась падением на БВФБ всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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