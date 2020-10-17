Почему «зубры» проиграли «Локомотиву». Версия Крэйга Вудкрофта

По словам главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта, на результате поединка регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» сказалось отсутствие в стане «зубров» многих игроков (накануне вечером «бело-голубые» уступили дома 0:1).



Фото ХК «Динамо-Минск»

«Получилась тяжелая игра. У нас в команде очень много молодых игроков. Ребятам было сложно, потому что еще нет сыгранности… Хотелось бы отметить, что у соперника был оптимальный состав, а у нас — только четверть основы», — приводит пресс-служба ХК слова наставника.

В целом, подчеркнул тренер, он остался доволен командой, так как вышедшие на лед «показали характер».

Говоря о лазарете, Вудрофт отметил, что «все переносят болезнь по-разному: кто-то может вернуться быстро, а кто-то — не очень»: «Мы разработали индивидуальные планы для каждого игрока на карантине. Многим домой привезли велосипеды и различные гантели, чтобы хоккеисты поддерживали себя в форме и могли поскорее вернуться. Сейчас мы должны ждать и наблюдать, как развивается ситуация».