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Почему «зубры» проиграли «Локомотиву». Версия Крэйга Вудкрофта

17.10.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта, на результате поединка регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» сказалось отсутствие в стане «зубров» многих игроков (накануне вечером «бело-голубые» уступили дома 0:1).

Почему «зубры» проиграли «Локомотиву». Версия Крэйга Вудкрофта
Фото ХК «Динамо-Минск»

«Получилась тяжелая игра. У нас в команде очень много молодых игроков. Ребятам было сложно, потому что еще нет сыгранности… Хотелось бы отметить, что у соперника был оптимальный состав, а у нас — только четверть основы», — приводит пресс-служба ХК слова наставника.

В целом, подчеркнул тренер, он остался доволен командой, так как вышедшие на лед «показали характер».

Говоря о лазарете, Вудрофт отметил, что «все переносят болезнь по-разному: кто-то может вернуться быстро, а кто-то — не очень»: «Мы разработали индивидуальные планы для каждого игрока на карантине. Многим домой привезли велосипеды и различные гантели, чтобы хоккеисты поддерживали себя в форме и могли поскорее вернуться. Сейчас мы должны ждать и наблюдать, как развивается ситуация».

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта, на результате поединка регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» сказалось отсутствие в стане...
 
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