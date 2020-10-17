«Репрессии продолжаются». Работники «Гродно-Азота» и «Химволокно» записали видеоролик

Работники предприятий «Гродно-Азот» и «Химволокно» опубликовали видеоролик, в котором обратились к властям Беларуси, а также руководству белорусских предприятий и гражданам страны.





Заводчане среди прочего осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, а также выступают против фальсификации результатов выборов.