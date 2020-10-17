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«Репрессии продолжаются». Работники «Гродно-Азота» и «Химволокно» записали видеоролик

17.10.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники предприятий «Гродно-Азот» и «Химволокно» опубликовали видеоролик, в котором обратились к властям Беларуси, а также руководству белорусских предприятий и гражданам страны.

«Репрессии продолжаются». Работники «Гродно-Азота» и «Химволокно» записали видеоролик

Заводчане среди прочего осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, а также выступают против фальсификации результатов выборов.

 
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Работники предприятий «Гродно-Азот» и «Химволокно» опубликовали видеоролик, в котором обратились к властям Беларуси, а также руководству белорусских предприятий...
 
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