Даже на БТ признали, что Бабарико и Тихановский – политические заключенные, а не уголовники

Источник материала: KYKY

Правозащитники не один месяц говорят о том, что экс-кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский и многие другие беларусы попали в тюрьмы не из-за тех дел, которые на них пытаются повесить силовики. Эти люди – политические заключенные, и оказались за решеткой только потому, что были неудобны «власти».

На госТВ, конечно же, этот факт всегда отрицали. И не раз показывали якобы разоблачающие репортажи о том, как, например, Виктор Бабарико незаконно делал свой бизнес, а Тихановский – хранил за диваном 900 тысяч долларов.

Вот и настал тот миг: после того, как 10 октября Лукашенко сел «за стол переговоров» в СИЗО КГБ, на БТ уже не стесняются говорить о том, что эта была «встреча с политзаключенными». Об этом говорит обложка свежего выпуска провластной программы «Клуб редакторов», которую ведет Иван Эйсмонт – председатель «Белтелерадиокомпании».

Напомним, на данный момент правозащитники говорят о том, что в стране больше 70 политических заключенных.