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Даже на БТ признали, что Бабарико и Тихановский – политические заключенные, а не уголовники
Источник материала: KYKY>
Правозащитники не один месяц говорят о том, что экс-кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский и многие другие беларусы попали в тюрьмы не из-за тех дел, которые на них пытаются повесить силовики. Эти люди – политические заключенные, и оказались за решеткой только потому, что были неудобны «власти».
На госТВ, конечно же, этот факт всегда отрицали. И не раз показывали якобы разоблачающие репортажи о том, как, например, Виктор Бабарико незаконно делал свой бизнес, а Тихановский – хранил за диваном 900 тысяч долларов.
Вот и настал тот миг: после того, как 10 октября Лукашенко сел «за стол переговоров» в СИЗО КГБ, на БТ уже
Напомним, на данный момент правозащитники говорят о том, что в стране больше 70 политических заключенных.
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Правозащитники не один месяц говорят о том, что экс-кандидаты в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский и многие другие беларусы попали в тюрьмы не из-за...
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