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Глава Бреста ищет Маркиза и пристраивает через телеграм щенков соседки. Новым владельцам - подарки!

17.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Эти три милых щенка и их родители ищут новых хозяев и дом!», – такое сообщение появилось в телеграм-канале главы Бреста Александра Рогачука 16 октября.


 Один из щенков, которых хочет пристроить Александр Рогачук. 
Источник: https://t.me/Rogachuk

Новым хозяевам щенков и их родителей Александр Рогачук обещает подарки.

«Эти три милых щенка и их родители ищут новых хозяев и дом!», – такое сообщение появилось в телеграм-канале главы Бреста Александра Рогачука 16 октября.



Он пояснил, что несколько дней тому назад соседка по подъезду Мария Александровна обратилась к нему за помощью: попросила забрать и пристроить проживающих у нее собак. Самой ей сложно содержать питомцев в силу возраста. Женщине 82 года, ее состояние здоровья ухудшилось.



Животных временно поместили в приют.
 «Обещаю тем, кто возьмет животных, а особенно их родителей, подарки – майку с логотипом 1000-летия города и энциклопедию Бреста с дарственной надписью.
Фотографии новых хозяев вместе с питомцами опубликую в своем телеграм-канале», – пообещал Рогачук.

Телефоны: 8 (0162) 95-81-30, 8 (0162) 50-31-10, 8 (029) 791-70-08 (при общении ссылаться на главу Бреста).

Ранее через телеграм-канал председатель горисполкома пытался найти своего кота Маркиза. Нашелся тот или нет, неизвестно.



«Сознательно не кастрирован, возраст один год, родом из Пущи, бабушка его живет около кассы в Пущу. Надеюсь, еще найдется», – написал тогда Рогачук.
 
Теги: Брест
 
 
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«Эти три милых щенка и их родители ищут новых хозяев и дом!», – такое сообщение появилось в телеграм-канале главы Бреста Александра Рогачука 16 октября.
 
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