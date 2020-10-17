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Шахматист Владислав Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за нарушения своих конституционных прав

17.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский шахматист Владислав Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси и подписал письмо спортсменов с требованиями к власти.




Об этом сообщает chess-news.ru.

В Минске проходит первый тур национального чемпионата. Один результат стоит с самого начала: Ковалев — Царук — 0:1. В этой партии не сделано ни одного хода. Сильнейший гроссмейстер Беларуси Владислав Ковалев планировал сыграть в турнире, присутствовал накануне на жеребьевке, но за несколько часов до старта, прислал письменный отказ. Дело в том, что Республиканский центр олимпийской подготовки (фактически — место работы Ковалева) подготовил "дополнительное соглашение" к контракту. Бумаги раздали всем участникам на открытии и попросили подписать.

В документе, в частности, запрещается публично высказываться без согласования с нанимателем; есть и еще несколько ограничительных пунктов, очевидно имеющих политическую подоплеку. Ковалев посчитал это нарушением своих конституционных прав, подпись не поставил и от соревнования отказался.

Владислав подписался под письмом белорусских спортсменов с требованиями к власти. Из известных гроссмейстеров в списке подписантов также Андрей Жигалко, Сергей Азаров, одной из первых к требованиям присоединилась глава белорусских шахмат Анастасия Сорокина. Всего — 889 подписей.

Еще раньше в высшей лиге отказались участвовать гроссмейстер Евгений Подольченко и международный мастер Виталий Мерибанов. Оба также подписались под письмом спортсменов.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский шахматист Владислав Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси и подписал письмо спортсменов с требованиями к власти.
 
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