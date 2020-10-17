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Гастролер познакомился с гомельчанкой, задушил ее и обокрал

17.10.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина познакомился с гомельчанкой на сайте знакомств и задушил ее, о смерти женщины узнали лишь через несколько дней

В 2019 году 43-летний уроженец Луганска переехал в Гомель, устроился на работу, но вскоре его уволили за прогулы. Решить свои финансовые проблемы он решил с помощью женщины, которую нашел на сайте знакомств. Для гомельчанки это знакомство закончилось трагически — мужчина задушил ее и обокрал.

Как сообщили в Следственном комитете, 27 апреля мужчина приехал в гости к 59-летней женщине. Немного посидев за рюмочкой спиртного, он задушил хозяйку, после чего навел порядок в квартире и ушел, прихватив с собой золотые украшения, мобильный, ключи и другие вещи на сумму более девяти тысяч рублей.



На следующий день он решил замести следы получше, вернулся в квартиру, заметил ноутбук. Все вещи сложил у дверей, но в спешке забыл их забрать, пишет gomel.today

О смерти женщины стало известно только через несколько дней, 30 апреля, когда сын приехал к матери, чтобы выяснить, почему она не отвечает на звонки. Он же и вызвал милицию и «скорую».

43-летнего подозреваемого задержали на следующий день в Хойниках. В это время он гостил у другой своей интернет-знакомой.

Выяснилось, что мужчина не раз был судим: на Украине он привлекался к ответственности за грабеж, разбой и мошенничество, в Гомеле — за кражу.
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Мужчина познакомился с гомельчанкой на сайте знакомств и задушил ее, о смерти женщины узнали лишь через несколько дней
 
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