Власти Минска устаановили коэффициенты по аренде госземли. некоторых ждет неприятный сюрприз

Для физлиц (в том числе ИП) — 1,5. Для творческих союзов (под мастерские), обрабатывающей промышленности, инкубаторов малого бизнеса — 1.





Творческие союзы имели льготы еще в 2018 году. Сейчас она подтверждена. Для обрабатывающей промышленности в том же году вводился коэффициент 1,3. Для научно-технических парков — 0,4. В новом документе о них не говорится, а старое решение по ним отменено.





Отменен и документ 2016 года, где за госземлю, которая «неэффективно используется», был коэффициент 10. Там же говорилось экономико-планировочных зонах. В I–III было 2,5; а в IV–V — 2,3.