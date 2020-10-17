Ну если в Сингапуре начнут выращивать искусственные креветки, тогда везите их в Беларусь!

Стартап привлек финансирование на сумму в 12,6 млн. долларов и объявил о работе над новыми видами искусственного мяса.

Сингапурский стартап Shiok Meats, основанный всего два года назад, вырастил “в пробирке” искусственные креветки из клеток реальных ракообразных и готовится выйти с новым продуктом на рынок. Об этом сообщает LosAngelesTimes.













Авторы стартапа утверждают, что уже через два года смогут наладить массовое производство искусственных креветок.

“Мы видим, что на рынке появляется множество новых игроков. Следующие пять лет определят, кто выживет, кто проведет серию сокращений, а кто сможет поддержать такие компании, как наша, и сделать этот важный шаг к крупномасштабному производству”, - объясняет исполнительный директор и соучредитель Shiok Meats Сандхья Шрирам.





ShiokMeats создала биореакторы и поместила в них микроскопические клетки ракообразных. Там их нагревают до 82 градусов и “кормят” заранее подготовленными веществами, которые имитирует диету реальных креветок. В результате получается аналог настоящей креветки с “теми же питательными свойствами и вкусовыми качествами”.





Ключевая цель Shiok Meats - сделать “мясо из пробирки” конкурентноспособным с продуктами естественного происхождения.





“Если первые креветки, выращенные с помощью стволовых клеток, стоили несколько тысяч долларов, то нынешняя цена составляет уже около 300 долларов за килограмм. В дальнейших планах - снижение стоимость одного килограмма креветок до 50 долларов к 2021 году. Этого должен быть достаточно, чтобы конкурировать на рынке с выловленными натуральными креветками”, - считают представители Shiok Meats.





Shiok Meats также рассматривает возможности выхода за рамки фарша из креветочного мяса и перехода к более сложным продуктам - крабам и лобстерам.





Напомним, украинский стартап начал производство заменителя мясного фарша из растений.



