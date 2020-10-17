Видеофакт: работники «Гродно Азота» против насилия - обратились к властям

Заводчане среди прочего осуждают насилие со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам, а также выступают против фальсификации результатов выборов.





— Мы, азотовцы, как и многие другие, не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей любимой Беларуси. Мы устали и категорически против обмана и жестокости. Мы против той бесчеловечности, которая сейчас происходит на улицах, на наших глазах и глазах наших детей.





Заводчане также обратились к работникам других государственных предприятий Беларуси.





— Чтобы ни говорили про нас в государственных СМИ, мы солидарны с вами. Мы не можем наблюдать за происходящим со стороны. Абсолютное большинство работников нашего завода также придерживается этой же позиции, но не все могут открыто ее высказывать по разным причинам.





По мнению работников «Гродно Азот», в администрации предприятия «многие также против того, что происходит в стране, но не могут говорить об этом открыто».





— Пожалуйста, перестаньте препятствовать высказыванию своего мнения работниками предприятия. Ведь каждый гражданин нашей страны имеет право на свою точку зрения, которая может не совпадать с вашей. Перестаньте давить на людей и запугивать их. Мы и так сильно обеспокоены количеством увольняющихся наших сотрудников. Среди них есть специалисты, на подготовку которых требуются годы, разваливаются целые коллективы.





В обращении к руководству города и области заводчане отметили:





— Хотим напомнить вам, что все события в городе и стране берут свое начало с оглашения результатов выборов на избирательных участках и абсолютно необоснованного применения насилия силовиками на улицах наших городов. Вы нам обещали не препятствовать мирным акциям, митингам и шествиям. Вы нам обещали, что больше на улицах нашего города не будет силовиков без форменной одежды и знаков различия. Однако репрессии продолжаются и дальше.





Работники завода отмечают, что «репрессии продолжаются даже против журналистов, стариков и детей».





— Мы не можем спокойно наблюдать, как светошумовыми гранатами забрасывают наших матерей. И если не ваша компетенция изменение политической ситуации в стране, то остановить насилие в отношении мирных граждан вам по силам. Мы обеспокоены утечкой за рубеж специалистов и трудовых кадров. Также компании ИТ-сферы вынуждены переносить свои офисы и бизнесы в целом в соседние страны, что не может не сказаться на экономической ситуации в стране.





Заводчан также «удручает ситуация с беспрецедентным давлением на студентов».





— Это будущее нашей страны, и мы не вправе его потерять, упустить. Тяжело смотреть на оказанное давление в отношении работников культуры, когда закрываются целые театры. На медиков — в и так сложное для них время, когда они не покладая рук борются с пандемией. На лучших тренеров, спортсменов, на гордость нашей страны — в и так сложное время для белорусского спорта. Мы считаем неприемлемым регулярное уголовное преследование кандидатов в президенты. Их соратников, членов штабов и инициативных групп.





Работники вспоминают про задержанных Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.





— Мы, как и остальные жители Беларуси, за правду, право и возможность иметь свое мнение. Мы против лжи, насилия, против беззакония и ущемления прав, в том числе и права выбора. Мы против фальсификаций и жестокости. Мы требуем защиты и соблюдения наших конституционных прав. Также мы обеспокоены ситуацией на международной арене, отзывом послов практически всех европейских демократических стран.