Imaguru: решение о релокации уже приняли 45% белорусских стартапов

Решение о релокации уже приняли 45% всех белорусских стартапов, свидетельствуют итоги опроса, который проводился стартап-хабом Imaguru в начале октября 2020 года среди основателей стартап-компаний.





В опросе приняло участие 208 основателей и сооснователей белорусских стартап-компаний. У них интересовались тем, какова реальная ситуация в стартап-экосистеме сегодня, как кризис отразился на жизнедеятельности компаний и каковы планы стартапов на будущее.

Выяснилось, что политико-экономический кризис в Беларуси в августе—сентябре оказал негативное влияние на деятельность большинства стартап-компаний (71%).

Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы, которые уже ощутили его влияние, отмечают снижение эффективности работы персонала (80%), невозможность выполнять свою работу из-за блокировок интернета в стране (33%), задержания сотрудников (32%), участие персонала в акциях протеста (26%), необходимость принятия срочных мер по релокации бизнеса (22%).

Стартапы, которые уже ощутили влияние кризиса, выделили самые негативные последствия для бизнеса. Среди таких обстоятельств: неработающая законодательная система и отсутствие правовой защиты (56%), насилие и убийства мирных граждан (56%), потеря доверия власти и политический кризис (47%), уголовные дела против сотрудников стартап-компаний (например, дело PandaDoc) (47%), а также вероятность ситуации, при которой неизвестные в масках могут ворваться в офис, арестовать сотрудников и изъять технику без законных оснований (45%).

Среди основных причин, усложняющих венчурные сделки, стартапы назвали правовой дефолт (62%) и нелегитимность власти (55%).

«Решение о релокации уже приняли 45% всех белорусских стартапов и большинство (64%) из тех, кто уже ощутил негативные последствия кризиса на своем бизнесе, вызванного событиями августа—сентября 2020 года. Из них уже релоцировались полностью или частично 49% компаний, соответственно, в ближайшее время планирует релоцироваться 51%», — отмечают авторы опроса.

Среди самых популярных стран для релокации — Украина, а также Польша, Литва и другие страны ЕС. При этом большинство стартапов считает, что кризис в Беларуси продлится год и более. Именно поэтому только 2% компаний отметили, что релокация для них это временная мера.

Как сообщал БелаПАН, по мнению экспертов, сценарий массовой релокации IT-компаний из Беларуси становится более чем вероятным. Такой вывод содержится в сентябрьском обзоре центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Аналитики отмечают, текущие события в лучшем случае приостановят процесс цифрового развития, а в пессимистичном сценарии Беларусь лишится квалифицированных специалистов (в 50 крупнейших IT-компаниях работают 38 тыс. человек) и иностранных инвестиций, которые традиционно сопровождаются импортом технологий. Будет происходить постепенная архаизация экономики.

Александр Лукашенко недавно высказал свое мнение про протестующих работников IT-сферы. «Скажите, а что надо айтишникам? Мы еще разберемся. Скажите: им-то что надо? Я же уже для них создал рай. Нет, оказывается, им чего-то не хватает. Говорят, хотят во власть», — заявил он 1 сентября, посещая Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.