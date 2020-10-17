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«Шанс, что этап смены власти в Беларуси будет мирным, уменьшается с каждым днем»

17.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению российского общественного деятеля, бывшего политзаключенного и главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, Светлана Тихановская на сегодняшний день является наиболее легитимным лицом.

«Шанс, что этап смены власти в Беларуси будет мирным, уменьшается с каждым днем»

Рассуждая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о событиях в Беларуси, он предположил, что «к глубокому сожалению, шанс, что этап смены власти там будет мирным, уменьшается с каждым днем».

Ходорковский, относясь «с определенной долей скептицизма» к Светлане Тихановской, все же считает, что «без всякого сомнения, она при прочих равных является наиболее легитимным на сегодняшний день лицом», поэтому к ее заявлением необходимо относиться с «определенным вниманием».

Говоря о встрече Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ и отвечая на вопрос, совершили ли ошибку оппоненты режима, Ходорковский (отсидел 10 лет и 2 месяца) заявил: «Я никогда не буду осуждать или тем более как-то даже критиковать тех людей, которые, находясь в тюрьме, делают те или иные шаги».

 
 
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По мнению российского общественного деятеля, бывшего политзаключенного и главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, Светлана Тихановская на сегодняшний день...
 
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