Снова штормовое: сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильных дождей и порывистого ветра, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

Синоптики несколько дней подряд объявляют штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. Воскресенье не стало исключением.

"18 октября ночью в отдельных районах по востоку республики ожидаются сильные дожди, днем местами по северо-западу – усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", - рассказали в Белгидрометцентре.

В целом в воскресенье погода в Беларуси будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и холодной неустойчивой воздушной массы. На большей части территории страны пройдут кратковременные, ночью по юго-востоку республики - продолжительные, местами сильные дожди и мокрый снег. Ожидается северный с переходом на западный, юго-западный порывистый ветер, днем по северо-западу местами - сильный порывистый.

Минимальная температура воздуха в ночные часы составит от -3°С до +4°С, в середине дня столбик термометра покажет от +3°С до +9°С.

В Минске 18 октября в течение дня будет облачно, к вечеру возможен дождь. Ночью похолодает до +2..+4°С, днем воздух максимально прогреется до +5..+7°С. В дневные часы скорость порывов ветра будет достигать 13 метров в секунду, вечером - 16 метров в секунду.