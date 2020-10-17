ЕС: если народ победит, мы окажем «значительную экономическую поддержку» Беларуси

Источник материала: KYKY

ЕС продолжает поддерживать беларусов в их стремлении к новым, честным выборам и демократии. Об этом 16 октября на слушаниях в Европарламенте заявил глава департамента Восточного соседства в Еврокомиссии Лоуренс Мередит.

Мередит сказал: «Важно показать народу Беларуси, какие возможности существуют в том, что касается сотрудничества с ЕС при переходе к демократической Беларуси. И мы поддерживаем такой переход», сообщает БелаПАН, передает naviny.by.

Также Мередит уточнил, что в случае победы беларуского народа – и перехода к демократии – в Беларуси «будет возможна значительная экономическая поддержка» страны, включая новое соглашение, предусматривающее доступ к финансированию Международного валютного фонда и финансовой помощи со стороны ЕС. «Мы все готовы предложить такую поддержку <...> Наш абсолютный приоритет — поддерживать демократизацию Беларуси».

Мередит заверил, что сейчас в ЕС обсуждается, как сделать так, чтобы уже существующая помощь была направлена на поддержку гражданского общества, молодежи, независимых СМИ, а не государственных структур.

«Мы оказываем помощь жертвам репрессий. Сегодня утром мы услышали совершенно ужасающие истории пыток и насилия в Беларуси. Мы оказываем медицинскую, психологическую, юридическую помощь пострадавшим от насилия. Мы очень вовлечены в диалог, чтобы понять, как лучше организовывать такую помощь, учитывая сложные обстоятельства в стране <...> Я думаю, что мы никогда не видели более яркого примера того, как важно иметь возможность слышать независимые голоса и видеть фото и видео того, что происходит, того насилия, которое затронуло тысячи людей», – заключил Мередит.