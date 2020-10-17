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«Первый Марш Свободы прошел ровно 21 год назад: он остановил «эскадроны смерти», хотя нас было меньше. Сегодня мы – большинство»

17.10.2020 12:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске планируются очередные субботние марши. Журналист Екатерина Ткаченко вспомнила, что ровно 21 год назад в городе тоже был марш – Марш Свободы. Почитайте, чем он закончился. 

«Ровно 21 год назад в Минске проходил Марш Свободы. Это была одна из самых многочисленных акций протеста 1990-ых. Марш произошел через месяц после исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. В тот день были очень серьезные столкновения демонстрантов с милицией – в районе улицы Пулихова. И именно тогда, в 1999 году мы, журналисты, впервые узнали о зверствах милиции по отношению к задержанным. 

Многие политики да и политологи  отмечали, что именно тот Марш помог остановить  «эскадроны смерти», которые  разрабатывали и осуществляли  похищения  и ликвидацию  беларуских политиков. Кроме того, Марш продемонстрировал  отношение  беларусов к так называемой «политике  интеграции с Россией».  

Между этими фотографиями – 21 год. 

И все это время я живу на проспекте Машерова (тогда – улица Варвашени). Сменился  дизайн минских трамваев, ни раз менялся цвет военного госпиталя, а многие из моих знакомых (участников того Марша) уже давно живут заграницей. Еще полгода назад  я словила себя на мысли, что без помощи гугла могу вспомнить все ключевые даты  новейшей истории Беларуси – они стали частью моей личной истории. При этом я искренне полагала, что  до конца дней своих буду принадлежать к активному меньшинству.  Но какой же это кайф сегодня ощущать, что нас – большинство».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске планируются очередные субботние марши. Журналист Екатерина Ткаченко вспомнила, что ровно 21 год назад в городе тоже был марш – Марш Свободы....
 
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